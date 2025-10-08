Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ДСБ поиска понеделникът след официални празници да бъде работен
Автор: Георги Кирилов 12:23Коментари (0)27
© Булфото
Демократи за силна България внесоха в парламента два законопроекта, насочени към ограничаване на бюджетния дефицит и намаляване на разходите в държавата.

"Ако 3 март или 6 май се пада събота, то понеделник да се почива. По данни на работодателски организации, нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник, е в размер на 250 млн. лв. България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където са 253'', заяви депутатът от ДСБ Йордан Иванов пред журналисти. 

Повод за действията са публични изявления на представители на ГЕРБ, според които страната може да приключи годината с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8%, казаха още от партията. 

"Това означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси.“, заяви зам.-председателят на ДСБ и вносител на предложенията Йордан Иванов.

Първото предложение на ДСБ предвижда 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариеното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност.

Вторият законопроект цели отпадане на допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства, заявиха от партията.

"Ако искаме да сме богати като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки“, коментира Йордан Иванов.

Партията подчертава, че предлаганите промени са насочени към фискална дисциплина, модернизиране на администрацията и повишаване на икономическата продуктивност, вместо към увеличаване на данъци или поемане на нови заеми.

Още по темата: общо новини по темата: 1603
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
07.10.2025 »
06.10.2025 »
предишна страница [ 1/268 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Земетресение до Разлог!
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
19:51 / 06.10.2025
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
13:39 / 06.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Специализирани полицейски операции в страната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: