|ДСБ поиска понеделникът след официални празници да бъде работен
"Ако 3 март или 6 май се пада събота, то понеделник да се почива. По данни на работодателски организации, нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник, е в размер на 250 млн. лв. България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където са 253'', заяви депутатът от ДСБ Йордан Иванов пред журналисти.
Повод за действията са публични изявления на представители на ГЕРБ, според които страната може да приключи годината с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8%, казаха още от партията.
"Това означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси.“, заяви зам.-председателят на ДСБ и вносител на предложенията Йордан Иванов.
Първото предложение на ДСБ предвижда 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариеното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност.
Вторият законопроект цели отпадане на допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства, заявиха от партията.
"Ако искаме да сме богати като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки“, коментира Йордан Иванов.
Партията подчертава, че предлаганите промени са насочени към фискална дисциплина, модернизиране на администрацията и повишаване на икономическата продуктивност, вместо към увеличаване на данъци или поемане на нови заеми.
