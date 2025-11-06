© Депозираме в деловодството на Народното събрание искаме за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и ресорния заместник, за да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от Обществения съвет. Ако документацията е скрита, това е повод за оставка. Това заяви Йордан Иванов от ДСБ.



"Искаме министърът да дойде тук и даде план за това как ще продължи процесът по изграждане на Национална детска болница. Общественият съвет е направи явно и прозрачно изявление, че документацията е скрита от тях", добави той.



"Той вместо да се извини, прима тази оставка и така стигаме до днес, когато ние искаме изслушване на министъра в утрешния ден сутринта", допълни Йордан Иванов.



"Имаме нов национален скандал и това е случая с оставката за Национална детска болница. Това е силно притеснително събитие, защото от Обществения съвет даваха гаранция за прозрачност. Сега, като има оставка, която Силви Кирилов по необясними причини, процесът за детската болница е делегитимиран", посочи още Иванов.



"Фокус" припомня, че по-рано днес Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка, която бе приета от здравният министър Силви Кирилов.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.