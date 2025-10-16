Новини
"ДПС-Ново начало" разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО
12:07
ПГ на "ДПС-Ново начало" разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това става с промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на партията.

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява. 

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. 

Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери. 

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик.

