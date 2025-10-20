ЗАРЕЖДАНЕ...
|"ДПС-Ново начало" към финансовия министър: Да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация
Заради това с решение на ПГ на "ДПС-Ново начало" беше изпратено писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет, на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал, съобщиха от пресцентъра на партията.
Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време.
Изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация.
Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика.
Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а "опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие.
Но така или иначе, Радев си отива и по Конституция повече няма право да заема този пост, но институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава.
