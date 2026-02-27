Илияна Йотова във връзка с това, което се разигра вчера в пленарната зала. Премиерът отказа да се включи в събранието, да участва в изслушване и наруши Конституцията. Арогантно пребрегна всички наши усилия да проведем разговори. Това заяви кулоарите на парламента Искра Михайлова от ДПС-НН, предаде репортер на ФОКУС.
По думите ѝ следват още много въпроси. "Смяната на областните управители показа, че това служебно правителство е на ПП-ДБ", добави Михайлова.
"Може би наистина стигаме до "наши избори с наше МВР“. Помним го това от един запис на ПП", заключи зам.-председателят на ДПС.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.