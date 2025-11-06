ДНСК започва масови проверки заради застроени речни корита

© ДНСК започва проверка в 25 землища по сигнал на Зелено движение заради застроени речни корита.



През октомври месец Зелено движение изпрати сигнал, придружен от картен материал, до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите за нарушения в 48 речни корита, върху които са построени 214 сгради.



От партията се обърнахме с апел да се спре планираното застрояване в поземлените имоти, разположени в корита на реки и дерета, както и в техните заливаеми ивици.



В резултат на подадения сигнал в началото на ноември т.г. от Зелено движение са получили отговор от началника на ДНСК инж. Лиляна Петрова, че е изпратено разпореждане до началниците на РДНСК Бургас, РДНСК Варна, РДНСК Смолян, РДНСК Добрич, РДНСК Велико Търново, РДНСК Софийска област, РДНСК София, РДНСК Благоевград, РДНСК Кърджали, РДНСК Хасково, РДНСК Стара Загора и РДНСК Сливен за извършването на съвместни проверки по документи от служители на РДНСК и съответните Басейнови дирекции, които да установят наличието на: строителни книжа на строежите, посочени в сигнала на Зелено движение, съответните съгласувателни становища от Басейновите дирекции, РИОСВ за горецитираните строежи и данни за уведомяване на съответните Областни управители.



Началникът на ДНСК се ангажира и да предостави пълната информация от проверките.