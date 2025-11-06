ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ДНСК започва масови проверки заради застроени речни корита
През октомври месец Зелено движение изпрати сигнал, придружен от картен материал, до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите за нарушения в 48 речни корита, върху които са построени 214 сгради.
От партията се обърнахме с апел да се спре планираното застрояване в поземлените имоти, разположени в корита на реки и дерета, както и в техните заливаеми ивици.
В резултат на подадения сигнал в началото на ноември т.г. от Зелено движение са получили отговор от началника на ДНСК инж. Лиляна Петрова, че е изпратено разпореждане до началниците на РДНСК Бургас, РДНСК Варна, РДНСК Смолян, РДНСК Добрич, РДНСК Велико Търново, РДНСК Софийска област, РДНСК София, РДНСК Благоевград, РДНСК Кърджали, РДНСК Хасково, РДНСК Стара Загора и РДНСК Сливен за извършването на съвместни проверки по документи от служители на РДНСК и съответните Басейнови дирекции, които да установят наличието на: строителни книжа на строежите, посочени в сигнала на Зелено движение, съответните съгласувателни становища от Басейновите дирекции, РИОСВ за горецитираните строежи и данни за уведомяване на съответните Областни управители.
Началникът на ДНСК се ангажира и да предостави пълната информация от проверките.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 116
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: