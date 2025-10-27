ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДКСБТ: Запазва се цената на потребителската кошница на 97 лева
Според председателя на комисията Владимир Иванов основният фактор, който определя в момента цените на пазара, особено тези на плодовете и зеленчуците, е сезонният.
“За изминалата седмица пазарът е спокоен, без резки изменения. Нямаме изкривявания, нормално за сезона. Ще наблюдаваме малко увеличение, но това са икономически фактори, не външни паразити", каза той.
Продуктите, които се повишават изцяло заради промяната на сезона са плодовете и зеленчуците. Наблюдава се покачване със стотинки при продуктите лук, моркови, банани, домати и краставици, картофи, тиквички.
Цената на месото също се покачва с 32 стотинки. Това е последната седмица за дините, заради сезона и излизат от пазара.
Яйцата запазват своята стойност от миналата седмица. Продуктите, които намаляват стойност- масло, сирене, кашкавал, олио, брашно и др.
