ЗАРЕЖДАНЕ...
ДКСБТ: Не се отчита наличие на извънредни или спекулативни процеси на пазара на храни
© Булфото
По време на събитието беше направен и обобщен анализ на ценовата динамика за периода от 1 януари до 22 декември 2025 г., като акцент бе поставен върху влиянието на външните фактори, сезонността и логистичните разходи върху пазара.
В брифинга участие взе и Александър Колячев член на КЗК председател на Комисия за защита на потребителите и Цветислава Лакова, който коментира отражението на ценовите промени върху потребителите и необходимостта от засилен пазарен контрол и прозрачност, предаде "Булфото".
От ДКСБТ подчертаха, че наблюдаваните ценови колебания са в рамките на нормалната пазарна динамика и не се отчита наличие на извънредни или спекулативни процеси на пазара на храни.
Още по темата
/
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%
02.12
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
18.11
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Още от категорията
/
Радев обсъди с ръководството на Асоциацията на банките в България готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото
16:01
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
15:52
Меглена Плугчиева: Протестите не бяха изненада, но реакцията на управляващите показа политическа незрялост
15:09
Доц. Йосиф Аврамов: Не е изключено инфлацията през 2026 да бъде малко по-ниска от тази през настоящата и през миналата година
14:16
Премиерът Росен Желязков поздрави служителите на "Гранична полиция" по повод професионалния им празник
13:01
Проф. Консатинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
11:11
Антон Златанов: Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент
09:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.