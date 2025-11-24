ЗАРЕЖДАНЕ...
ДФЗ с подсещане за авансовите плащания
Исканията за авансови плащания се подават чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.
Обезпечение за получаване на авансово плащане не се изисква от общините, в качеството им на бенефициери по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Това е регламентирано в българското и европейско законодателство (чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно изискванията на Наредба №4 от 25.10.2024 г. за реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за сключване и изменение на административни договори, за налагане на административни санкции за интервенциите по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви "а", "в" – "е" и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, за условията и реда за изплащане, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, и за оттегляне на изплатената финансова помощ за интервенциите по чл. 73, 74, 75, 77 и 78 от същия регламент). За улеснение на бенефициерите в СЕУ е публикувана "Инструкция за подаване на искане за авансово плащане“. Също в СЕУ са налични и образци на бланките на изискуемите документи към самото искане. Документите са достъпни в таб "Документи“, страница "Документи по СПРЗСР 2023-2027“, секция "Документи за плащане по всички интервенции“, "Документи за авансово плащане“. Същата информация е налична и на сайта на ДФЗ.
