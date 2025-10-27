ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДФЗ даде срок на земеделските стопани до 10 ноември
За да достигне до тези данни, отнасящи се до подаденото от него заявление, кандидатът трябва да се идентифицира в СЕУ, посредством своето потребителско име и парола. От началната страница следва да избере бутон “Справки", секция “Специфични справки по конкретни схеми" и от подсекция “Система за мониторинг на площ", справка “Резултати от мониторинг".
Припомняме, че монитируеми са всички условия за допустимост, които могат да бъдат проследени чрез сателитните изображения от спътниците "Сентинел“, като това е изцяло автоматична процедура за извличане на данни и формиране на резултати.
Бенефициерите, в чиито заявления за подпомагане по интервенциите на директните плащания за площ за Кампания 2025, чрез СМП са установени несъответствия или от административни проверки (двойно заявени площи), ще имат възможност в СЕУ в подменю "Заявления“, "Данни от мониторинг и административни проверки 2025“, в срок до 10 ноември 2025 г., да извършат някое от следните действия за всяко несъответствие:
· да изразят несъгласие, или
· да коригират засегнатия парцел като го оттеглят частично, или
· да оттеглят изцяло парцела с несъответствие.
Обръщаме внимание, че в случаите, в които СМП е установила частично несъответствие, с цел установяване на точния му размер, засегнатите площи подлежат на допълнителни проверки, ако не е изразено несъгласие или несъответствието не е отстранено чрез корекция, или оттегляне на парцела. Подобни случаи биха възникнали при установяване на опожарени площи, площи с постоянен характер или наличие на оран в площи, декларирани като постоянно затревени площи. Условията за допустимост, за които е установено неспазване и за които кандидатът може да изрази несъгласие или да коригира частично, или да оттегли изцяло, за кампания 2025 г са:
1. Поддържане/дейност в ОЗ;
2. Поддържане на трайни насаждения;
3. Поддържане на ПЗП;
4. Наличие на оран в площи, декларирани като затревени площи;
5. Наличие на оран в периода от 1.04 до 30.07;
6. Наличие на косене до 15.06;
7. Наличие на косене до 1.07;
8. Наличие на косене до 15.07;
9. Наводнена площ в ОЗ;
10. Наводнена площ в ПЗП или ТН;
11. Наличие на храсти и горска растителност (чл.55 ал.1, т.1 и 2 от Наредба №3);
12. Наличие на опожарени площи (чл.55 ал.3, т.2 от Наредба №3);
13. Наличие на площи с постоянен характер (чл.55 ал.1, т.3-7; ал.2, т.4 от Наредба №3).
При наличие на доказателствен материал (в това число геопозиционирани снимки, доказващи наличие на дейност), в полза на изразеното от Вас несъгласие, бихте могли да го приложите към заявлението, като това не е задължително.
При възникнали природни бедствия, които са надлежно документирани и обявени по реда, описан в националното законодателство (чл. 19 и чл. 19а от Наредба 4 от 30.03.2023 г.), като форсмажорно обстоятелство, не е необходимо площите да бъдат коригирани, оттегляни или да бъде изразявано несъгласие с резултатите от системата, които са установили това несъответствие. За улеснение на стопаните е публикувано видео в YouTube канала на ДФЗ с инструкции за подаване на заявления за несъгласие, корекции и/или оттегляне.
При наличие на допълнителни въпроси напомняме, че бенефициерите могат да използват секцията "Кореспонденция“, подменю "Създадени от мен кореспонденции“ на СЕУ, а за нерегистрирани потребители секцията в публичната част за обратна връзка "Въпроси и мнения“ или горещите номера за връзка с ДФ "Земеделие“.
