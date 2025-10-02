ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДФЗ: До 7181 лв./ха ще получат стопаните, претърпели щети от неблагоприятни климатични условия
Припомняме, че на първия етап бяха приети заявления от стопани с пропаднали площи от измръзване/слана, заети с череши, вишни и кайсии. С настоящия прием се обхващат останалите трайни насаждения, с напълно унищожена продукция от измръзване/слана.
Подпомагането се осъществява при следния интензитет: до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на следните култури:
· сливи до 6155 лв./ха;
· праскови/нектарини до 6131 лв./ха;
· ягоди до 4625 лв./ха;
· малини до 5277 лв./ха;
· бадеми до 3676 лв./ха;
· лешници до 2498 лв./ха;
· маслодайна роза до 1661 лв./ха;
· нар до 2240 лв./ха;
· смокини до 1920 лв./ха;
· орехи до 2445 лв./ха;
· ябълки до 7181 лв./ха;
· винени лозя до 4208 лв./ха;
· десертни лозя до 5008 лв./ха;
· круши до 6540 лв./ха;
· дюли до 5164 лв./ха;
· киви до 4208 лв./ха;
· дрян до 2736 лв./ха;
· арония до 2960 лв./ха.
На подпомагане подлежат земеделски стопани с констативни протоколи издадени през 2025 г. за напълно унищожени площи със земеделски култури (100 %) от измръзване/слана през 2025 г., за които е констатирано спазване на изискванията за добро агротехническо състояние след извършена проверка и са включени в Регистър на одобрените констативни протоколи изготвен от междуведомствена експертна работна група създадена със Заповед № РД09-598/20.06.2025 г. и одобрен от министъра на земеделието и храните.
Указанията за прилагане на помощта ще бъдат изготвени от ДФЗ съвместно с компетентните дирекции в МЗХ и утвърдени от министъра на земеделието и храните.
