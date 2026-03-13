Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) преведе по банковите сметки на 8469 тютюнопроизводителя общо 31 889 394 евро по интервенция "Преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството“.Размерът на подпомагането бе обсъден и договорен в рамките на Консултативния съвет по тютюна, който се проведе на 26 януари 2026 г., а бюджетът, в размер на 32 222 000 евро (63 020 754,26 лева) бе утвърден на заседание на Управителния съвет на ДФЗ.Размерът на единично плащане по отделните сортови групи тютюн, по които е изплатена финансовата подкрепа са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните, публикувана както на сайта на ДФЗ, така и на сайта на МЗХ. Средствата са насочени към земеделски стопани, отглеждали тютюн от сортовете "Басми“, "Каба кулак“, "Бърлей“ и "Вирджиния“.Припомняме, че преходната национална помощ за тютюн се определя за килограм, на базата на годишното количество, изкупен качествен (1 – 3 клас) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период 2016-2018 г. Тя се изчислява на килограм, на основата на данни от Регистъра на тютюнопроизводителите.