Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ДБ за Бюджет 2026: Това е най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам!
Автор: Марияна Стойчева 17:09Коментари (0)20
© Facebook
Това е най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам, за последните 30 години никога бюджетът не е представлявал икономическо цунами, никога в лицето на бизнеса не е бил насочван по този начин пистолетът на държавата. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на съвместна пресконференция с Божидар Божанов и Мартин Димитров. 

"Фокус" припомня, че снощи Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. 

Мирчев увери, че ще се противопоставят в парламента на такъв бюджет. 

"Левичарската власт обявява война на средната класа граждани и бизнеса. Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, но данък дивидент се вдига двойно- от 5% на 10%- с това ще се увеличи сивата икономика, увеличение на осигуровките също. Това данъчно увеличение е най-високото за последните 20 години", заяви от своя страна депутатът Мартин Димитров. 

ГЕРБ, които никога не са намалявали данъците в историята на тяхното управление, сега правят най-голямото увеличение, каза още Димитров и допълни, че управляващите си създават касичка за 5 милиарда лева, която да харчат както искат. 

"Като извадите нетния дълг за 2026 и нетния дълг за 2025 нарастването е 6,2 милиарда евро. От това като извадим планирания дефицит за 2026 година, който е 3,6 милиарда евро, се получава разлика от 2,6 милиарда евро- казано просто взимат повече дълг от размера на дефицита. 

Според Мартин Димитров мерките ни вкарват в дългова спирала.

"ГЕРБ се отказаха да бъдат дясна партия", коментира той.

Още по темата: общо новини по темата: 156
04.11.2025 »
04.11.2025 »
04.11.2025 »
04.11.2025 »
03.11.2025 »
03.11.2025 »
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: