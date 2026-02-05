Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, касаещи ограничаването до 20 секции за гласуване извън дипломатическите и консулските представителства в държави, които не са членки на ЕС. Това заяви съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданов, предаде репортер на ФОКУС.
"В пленарната зала в момента се извършва покушение срещу изборните права на нашите съграждани, които живеят извън ЕС. Защото се ограничава възможността им достъпът до секции за гласуване до 20 извън консулските и дипломатическите представителства, които съществено ще възпрепятства и възможността им да упражнят правото си на глас", каза още тя.
"Това е в разрез с конституцията, която казва, че българите имат право на всеобщо равно избирателно право и тези, които живеят извън България, имат равни права с всички български граждани. Ограничението от 20 секции е непропорционално, необосновано, нарушава духа на конституцията и призоваваме президентът Йотова да наложи вето", добави тя.
От своя страна депутатът Йордан Иванов заяви, че "Възраждане" изпълнява конкретна политическа поръчка в услуга на ГЕРБ и "ДПС – Ново начало". Той аргументира позицията си с това, че по негови думи ГЕРБ традиционно получава слаба подкрепа сред българите в чужбина, докато ограничаването на секциите би довело до пренасочване на гласове и политически ползи за други формации.
