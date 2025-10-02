© "Борисов не иска да се разкрие какво е ставало в ДАИ и заради това призова да бъде закрита", заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.



По думите му почти няма човек в Агенцията, който да не е корумпиран.



"Проблемът на Борисов и Пеевски е, че са решили да закриват Агенцията, защото ако вземат, че разследват откъде идва тази корупция, ще стигнат до върховете не просто на Агенцията, а в транспортното министерство и в тази сфера. Това, което ние искаме, е да решим проблема с корупцията. Той се решава с бодикамерите частично и затова тези хора не искат да има бодикамери и саботираха нашия законопроект", каза още Мирчев.



"Ще гласуваме "въздържал се", каза Божидар Божанов за промените, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на ДАР, ДАНС и ДАТО. Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът. Правителството да направи малко повече опити да се предложат и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава", допълни Божанов.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.