ЗАРЕЖДАНЕ...
ДАНС за казуса "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша публична длъжност
©
На 17 юни в ДАНС е постъпила нотариално заверена декларация от подателите на сигналите, с която ги оттелят.
"Независимо от това ДАНС предприема действия по извършване на проверка. След приключването ѝ резултатите са изпратени през февруари 2025 г. до Софийската градска прокуратура, като за това и подателите на сигналите са уведомени", каза Денев.
"Във връзка със смъртните случай на хижа "Петрохан" и на връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. Подчертавам и, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан", обясни Денев.
Той също така посочи, че във връзка с казуса "Петрохан" към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.
Още по темата
/
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
17:49
Зам.-министърът на МВР за "Петрохан": Кемперът е засечен на 31 януари на АМ ''Тракия'', имало е непълнолетно момиче
17:00
Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината, когато сметнем, че всичко е изяснено
13:51
Експерт: Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден
11:14
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:17
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
10:14
Още от категорията
/
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
17:01
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
14:35
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
14:34
Отпуснаха над 27 млн. евро за строеж и ремонт на детски градини и училища, на спортна база и студентски общежития
14:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.