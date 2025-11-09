Новини
ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
Автор: Емануела Вилизарова 20:06Коментари (0)57
ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на "Лукойл" - елементи на критичната инфраструктура на територията на България.

След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на "Лукойл" в няколко европейски държави.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Бюджет 2026
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
