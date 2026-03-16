Изследванията показват, че до 2040 година бъбречните заболявания ще бъдат петата причина за смъртта в глобален план – повод за разговора с д-р Живко Сиромахов, уролог от болница ВИТА в предаванетонаЩе започна с уточнение: бъбреците нямат една функция, те имат много. Те участват в метаболизма, регулират водно-електролитния баланс и киселинно-алкалното състояние на организма, имат ендокринна функция, произвеждат хормони и регулират кръвното налягане.Понеже болката се усеща основно при бъбречно-каменна болест, а при други заболявания симптомите са неотчетливи, понякога пациентите подценяват състоянието на бъбреците. Затова е хубаво поне веднъж годишно да се прави ехография на бъбреците – за профилактика и ранно откриване на заболявания.Като уролог основно се занимавам с бъбречно-каменна болест. Другите чести случаи са тумори и ракови заболявания на бъбрека, а понякога наблюдаваме и запушвания на бъбреците при онкологични заболявания. Нефролозите работят с много по-широк спектър от бъбречни заболявания.Точна, 100%-ова причина няма. Основният рисков фактор е неадекватният прием на вода. Други фактори са сол, храни богати на урати и оксалати. Генетичните камъни са редки.Да, много обезболяващи се метаболизират през бъбреците и могат да им навредят при чест прием. Честотата и дозата трябва да се контролират от лекар.Причината е пречка по хода на пикочопровода. Най-често – бъбречно-каменна болест, следват онкологични заболявания, които притискат пикочопроводите.Ранни сигнали почти няма. Но промяна в ритъма на уриниране, по-често нощно уриниране, намалено количество урина или тъпа болка в областта на бъбреците са предупредителни знаци.Точно така. Липсата на симптоми не гарантира здрави бъбреци. Ежегодна профилактика чрез кръвни и уринни изследвания и ехография е важна.Храната трябва да е балансирана, с умерен прием на протеин и сол. Прекомерният протеин, особено при активно спортуващи, може да натовари бъбреците. Важен е балансът между компонентите на диетата.1,5–2 литра вода дневно, разпределени равномерноЕжегодни кръвни и уринни изследванияЕхография на коремните органи, включително бъбрецитеТова е достатъчно за профилактика и откриване на други заболявания.Апаратурата и диагностиката са значително напреднали. В България лечението е на равнище средноевропейска страна – образна диагностика, органосъхраняващи и роботизирани операции, нови молекули за имунотерапия.