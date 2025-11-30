Желязото е микроелемент, който се намира в много малки количества в нашия организъм, който има изключително важно значение за нашето тяло. За това той е основен в дишането, тъканното дишане и преносът на кислород. Това каза началникът на клиничната лаборатория в болница "Токуда" д-р Веселина Колева пред NOVA News. Тя уточни, че поради тези причини неговата концентрация е най-голяма хемоглобина и миоглобина."Основните белтъци, които са отговорни за трансфера на кислород от белите дробове до тъканите и за тъканното дишане. Освен това е част от редица ензими, участва в процесите за синтез на ДНК и РНК и в различни метаболитни процеси в организми", обясни специалистът.Железният дефицит"Дефицитът на желязо нараства глобално", обясни д-р Колева. Според последните данни за 2021 година, почти 2 милиарда души по света страдат от железен дефицит, а около 1,92 милиарда от тях имат анемия. Въпреки това, не всяка анемия е свързана с дефицит на желязо, и не всеки железен дефицит води до анемия.Специалистът отбеляза, че най-често от железен дефицит страдат жените, особено в активна възраст между 15 и 50 години. Това се дължи на физиологичните особености като менструалния цикъл, който води до загуба на желязо.Какви са нормите за желязо и кога се нуждаем от повече?Тези норми се променят в зависимост от възрастта и пола. За мъжете и жените в менопауза дневните нужди от желязо са сравнително еднакви. За жените в активна полова възраст, между 15 и 50 години, нуждите от желязо са значително по-високи, поради менструалните загуби. При деца в процес на израстване и при бременни жени, тези нужди са още по-големи."В периоди на бременност например, нуждите от желязо могат да бъдат до три пъти по-високи от тези на мъжете. Това трябва да бъде отчетено и при всеки индивидуален случай", посочи докторът.Как да разпознаем, че страдаме от железен дефицит?Началните симптоми на железен дефицит могат да бъдат много общи и не винаги лесно разпознаваеми. Те могат да бъдат:- умора;- студени крайници;- чупливи нокти и косопад;- суха кожа;- затруднена концентрация и "мозъчна мъгла".Въпреки че тези симптоми не са специфични само за железен дефицит, те могат да посочват, че нивата на желязо в тялото са недостатъчни.Как да се подготвим за изследване на желязо?"Изследването на нивото на желязо трябва да се прави сутрин, след поне 12 часа на гладно“, обясни д-р Колева.Тя добави, че физическата активност и приемът на добавки могат да повлияят на резултатите от теста, затова е важно пациентите да се подготвят добре за изследванията.Защо спанакът не е идеален източник на желязо?"Въпреки че спанакът съдържа желязо, то е в не – хемова форма, която се абсорбира трудно от организма", каза специалистът. Въпреки популарността на спанака заради своята хранителна стойност, той не е най-добрият източник на желязо за компенсиране на дефицит.Най-лесно усвоимото желязо е хемовото желязо. То се съдържа в продуктите от животински произход като червено месо, риба и черен дроб.Какво можем да направим, за да подобрим абсорбцията на желязо?Един от най-добрите съвети, които специалистът сподели, е да комбинираме приема на желязо с витамин C. Цитрусовите плодове, доматите и червените чушки са отлични източници на витамин C. Те могат да подобрят усвояването на желязо, особено когато то е от растителни източници.В края на разговора д-р Колева сподели своята лична рецепта за здраве. "Моята рецепта за здраве е проста – постигнете хармония със себе си. Хармония в дома, на работа, в отношенията с хората около вас. Когато постигнете тази вътрешна хармония, всички трудности ще изглеждат по-малки, и ще успеете да преодолеете всичко", заключи тя.