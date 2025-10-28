ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Василева: Привличането на нови фермери е ключово за бъдещето на земеделието в България и Европа
Тя изложи визията на България за обновяване на поколенията в земеделието и насърчаването на младите хора да развиват устойчиви и конкурентоспособни стопанства. Д-р Василева подчерта, че това е стратегически приоритет в работата на Министерството на земеделието и храните, заложен в дългосрочните политики за развитие на агросектора. "В България съотношението между младите фермери, ръководещи земеделски стопанства и тези на възраст около 55 години или повече е над средното за Европейския съюз – 28% спрямо 18%, по статистически данни от 2023 г.“ , посочи заместник-министърът.
Сред акцентите в нейното изказване бяха необходимостта от внедряване на иновации и нови технологии в земеделието, както и повишаването на дигиталните и зелени умения на фермерите. По думите й, инициативи като изграждането на Центрове за компетентност, включително в Университета по хранителни технологии в Пловдив, където през месец ноември ще бъдат представени основни послания по темата: "От науката към иновациите“ имат важно значение за съвременното развитие на земеделския отрасъл.
Заместник-министър Василева обърна внимание и на програмата "Избирам България“, която подпомага българи, желаещи да се завърнат и да живеят и работят в селските райони, както и на новото законодателство, което прави България сред първите страни в Европа, разрешили пръскане с дронове в земеделието.
Форумът на ОИСР през 2025 г. е посветен на темата "Привличане на нови фермери за бъдещето на земеделието“ и събира представители на правителства, международни организации, научни институции и фермерски общности от цял свят. България традиционно участва в глобалните инициативи на ОИСР в областта на земеделието и активно допринася за развитието на политики, насочени към устойчив растеж, иновации и подкрепа на младите фермери, съобщиха от министерството.
