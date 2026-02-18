ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Тасков: Дължим на психиатрите по-добри условия на труд – не контрол от НПО-та
Той подчерта, че е нужно да се осигурят по-големи възможности не само на психиатричните отделения и клиники към големите болници, а също на държавните психиатрични болници, включително и за детската психиатрия. "Ако бъдат остойностени трите клинични пътеки, направени от Националния борд по детска психиатрия, тогава би се увеличил както контролът, така и биха се подобрили условията на труд и на лечение, включително с навлизането на частния сектор", посочи д-р Тасков.
Народният представител от левицата припомни, че психично болните са единствената група пациенти, които не знаят, че са болни. "Често се налага и мобилизация, която е жестока за всеки един нормален човек, но е важна за него, за да бъде предпазен от опити за самоубийство, за самонараняване или нещо друго, застрашаващо неговия живот, както и този на персонала", обърна внимание той.
