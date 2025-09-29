Новини
Д-р Стоян Стефанов: Консумирайте 30 грама фибри на ден за здраво сърце
Автор: Росица Ангелова 12:40
©
Все по-млади хора, включително и деца, се диагностицират със сърдечно-съдови заболявания. Това каза за предаването "Здравето на фокус" на Радио "Фокус" кардиологът д-р Стоян Стефанов от болница "Св.Екатерина" в столицата.

"Наблюдават се случаи дори на тийнейджъри с високо кръвно налягане, с метаболитен синдром. Това е проблем, който все повече застъпва при колегите детски кардиолози, на които им се налага да лекуват такива заболявания, които доскоро бяха само при по-възрастните пациенти", каза лекарят и допълни, че метаболитният синдром е основен генератор  на съдовите заболявания.

Няма единно установена горна граница за нормалното кръвно налягане, подходът е индивидуален, каза още кардиологът д- Стефанов.

"120/80 е перфектен вариант за кръвно налягане, до 130/80 също. За по-напреднала възрастова категория хора дори може да се допусне горна граница до 150 за над 80-годишни. Така че, е много индивидуално и трябва да се разглежда случай за случай."

Преходът от лято към есен и зима създава предпоставки за повишаване на кръвното налягане, тъй като по-ниските температури водят до свиване на кръвоносните съдове, обясни специалистът. Той напомни, че всеки трябва да следи кръвното си налягане внимателно и ако има промяна в стойностите да се консултира със специалист за промяна на лекарствената терапия.

Кардиологът препоръча консумацията на поне 30 грама фибри на ден, както и храни богати на Омега 3. Лекарят обърна внимание, че тъй като плодовете имат захар, не трябва да се прекалява с приема им.

Статистиката сочи, че България води класацията на сърдечно-съдови заболявания в света, алармира лекарят и апелира за отговорност и профилактика. По думите му колкото по-рано се започне с рутинните прегледи при специалист, толкова по-добре.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
