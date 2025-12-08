Стойчо Кацаров в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.
Цялата бюджетна процедура в България е сбъркана и обратна на логиката на изготвяне на бюджет на здравноосигурителен фонд, заяви той.
"Фондовете, които се занимават със здравно осигуряване, правят анализ и изчисления на базата на очаквания брой болни от различни заболявания, очаквания брой изследвания, лекарства, операции, оценяват колко струва всяко едно от тях и на базата на това залагат необходимите средства. След това търсят начини, по които да бъдат събрани тези средства. Едва тогава се стига до размера на здравната вноска, която може да не е еднаква – може да бъдат предложени различни пакети. При нас е обратното – министърът на финансите казва: "Това са парите за здраве, разпределяйте си ги“. Те се разпределят по някакъв начин, усвояват се и тъй като формализмът и свърхрегулации са навсякъде, ефективността на харченето на тези пари е изключително ниска“, обясни д-р Кацаров.
Решението на проблема според него минава през премахване на монопола на НЗОК.
"Всеки български гражданин трябва да може да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще създаде конкуренция между осигурителите и значително ще повиши ефективността на разходите, пазарът ще урегулира тези отношения, включително размера на здравната вноска“, смята Стойчо Кацаров.
Пациентът трябва да бъде поставен в центъра на здравната система, а това може да стане само ако плащанията зависят от него.
"Пациентът е потребителят на услугата, със здравната си вноска той предплаща за нея, а накрая се оказва, че някои си разменят едни средства и отчети, без да го питат той съгласен ли е, не е ли съгласен, доволен ли е. Трябва да бъде дадена възможност на пациента да бъде информиран за всяко плащане, което е извършено на негово име, и да му се даде възможност, ако не е доволен от услугата, да може да сигнализира на своя осигурител. Сега нищо не зависи от него“, заяви д-р Кацаров.
Бюджетът на НЗОК сам по себе си не може да реши проблемите в здравната система.
"Трябва да бъде създадена подходящата организация за профилактични прегледи и скринингови програми и бюджетът да следва тази вече създадена организация. Средствата за болнична помощ продължават да растат повече, отколкото за извънболнична. Ако не се промени организацията на медицинската помощ така, че хората да получават повече медицински услуги в извънболничната помощ, болничната ще продължава да нараства непрекъснато. Хората влизат в болница, защото достъпът до изследвания и възможности за диагностика в извънболничната са ограничени, бавни, тромави, продължителни и скъпи. Това е въпрос на организация, бюджетът не може да реши този проблем“, обясни председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването.
