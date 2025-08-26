Д-р Стефан Митев: Като бях студент смятах, че този предмет е най-безсмисленият. Сега използвам информацията почти всеки ден

© Основно приложение на медицинската физика в гастроентерологията е при електрохирургичните генератори. Те преобразуват електрически ток в топлина по време на колоноскопия и гастроскопия. В зависимост от целите и настройките генерираната топлина може да се използва за рязане или коагулация на тъкани. А това има огромно значение, както за терапевтични цели, така и за избягване на усложнения. Това разказа гастроентеролога д-р Стефан Митев.



Ето какво още написа той:



"Когато бях млад студент по медицина смятах, че най-безсмисленият предмет в университета е медицинска физика. Изучава се в първи курс и тогава не виждах никакъв смисъл от темите. А сега използвам тази информация почти всеки ден. Често не осъзнаваме навреме какво е важно...



Основно приложение на медицинската физика в гастроентерологията е при електрохирургичните генератори. Те преобразуват електрически ток в топлина по време на колоноскопия и гастроскопия. В зависимост от целите и настройките генерираната топлина може да се използва за рязане или коагулация на тъкани. А това има огромно значение, както за терапевтични цели, така и за избягване на усложнения.



При рязане преобразуваният електрически ток загравяа водните молекули в клетките до над 100 градуса по Целзий, което води до формиране на пара (вапоризация). Клетките буквално експлодират и се формира разрез.



При коагулация доставената до тъканите топлина ги загрява до под 100 градуса по Целзий. Това води до денатуриране на протеините и деструкция на клетки БЕЗ разрез.



И при двата метода образуваната топлина се разсейва към околните тъкани, което е предпоставка за късни усложнения. Те възникват часове до дни след края на процедурата. Отстраняването на полипи чрез ток (чрез електрохирургичен генератор, т.нар. горещо рязане) има по-голям риск от усложнения спрямо отстраняването чрез механична енергия (студено рязане без ток). Късните усложнения (кървене, перфорация, електрокоагулационен синдром) се дължат на термалната травма на околните тъкани.



Настройките на генератора трябва да се познават в зависимост от необходимата процедура. Има разлики дали ще се реже голям полип на широка основа или също толкова голям полип на дебело краче. Препоръчаните настройки от фирмата производител на генератора трябва да се познават за минимизиране на възможните късни усложнения. Вижте примерната схема отдолу в коментар.



Важно е да припомня и че малките полипи (под 10 мм) почти винаги трябва да се отстраняват СТУДЕНО, т.е. БЕЗ електрически ток. Техниката е ефективна и безопасна. Излишното използване на ток, когато не е наложително, крие опасности за пациента.



Повярвайте ми, темата за характеристиките на електрическия ток е далечна за повечето лекари. Затова трябва да се чете всеки ден. Само така пациентите ще имат оптимален резултат.



Източник: Electrosurgical generators Copland, Andrew P. et al. Gastrointestinal Endoscopy, Volume 102, Issue 3, 314 - 325"