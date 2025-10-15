Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Д-р Станимир Хасърджиев: Нашата здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа
Автор: Цоня Събчева 19:47Коментари (0)65
©
Нашата национална здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа и една от най-скъпите тогава, когато човек се разболее. Най-малкото, което се налага човек да плати, е потребителската такса, а по-големият проблем настъпва след това, тъй като винаги се налага нещо да се закупва, да заплати избор на екип и какви ли не още други измислени такси, само да може да се покрият разходите за неговото лечение. Този порочен кръг на недофинансирана система и на изнудване на пациентите да вадят пари от джоба си не когато са здрави, а когато са в тежка ситуация, създава множество препятствия пред българските граждани. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Националната пациентска асоциация д-р Станимир Хасърджиев.

Здравеопазването по цял свят е бизнес, но това е много добре регулиран бизнес, посочи специалистът. "Бизнес, който се подчинява на правила и който следва неговата изконна цел – да запази здравето на хората възможно по-дълго време. В момента, в който този бизнес започва не да пази здравето, а да пази някакви други интереси, то тогава не можем да говорим за съвременна здравна система.“

По думите на експерта докато не се реши въпросът с цялостното финансиране на системата и начина, по който тя генерира средства, за да може да покрие реално нуждите на пациентите, няма как да се говори за повишаване на потребителска такса или други такси. "Всяко движение и промяна на таксите в посока отново да се натовари джоба на българина без да е ясно в какъв начин ще бъде облекчено в последствие неговото лечение и дали ще бъдат намалени другите доплащания, които той трябва да извърши, смятам ненавременни и неадекватни на ситуацията,“ каза той и добави, че повишаването на таксите няма да помогне и оправи и ситуацията с младите лекари

Според д-р Хасърджиев е нужно да се проведе една много широка национална дискусия и да се постигне някакво съгласие по въпроса за размера на здравната вноска – дали да се плаща по-висока здравна вноска с гаранции, че здравеопазването ще отговаря на определени международни качества и без допълнително пациентът да вади пари от джоба си, или да продължаваме със сегашната система с най-ниската здравна вноска в света с доплащане при лечение. "Това е въпрос на национален консенсус и национално осъзнаване за това по кой път ще поеме страната ни, по кой път решаваме да се развива нашата здравна система.“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
51-ото Народно събрание
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: