|Д-р Станимир Хасърджиев: Нашата здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа
Здравеопазването по цял свят е бизнес, но това е много добре регулиран бизнес, посочи специалистът. "Бизнес, който се подчинява на правила и който следва неговата изконна цел – да запази здравето на хората възможно по-дълго време. В момента, в който този бизнес започва не да пази здравето, а да пази някакви други интереси, то тогава не можем да говорим за съвременна здравна система.“
По думите на експерта докато не се реши въпросът с цялостното финансиране на системата и начина, по който тя генерира средства, за да може да покрие реално нуждите на пациентите, няма как да се говори за повишаване на потребителска такса или други такси. "Всяко движение и промяна на таксите в посока отново да се натовари джоба на българина без да е ясно в какъв начин ще бъде облекчено в последствие неговото лечение и дали ще бъдат намалени другите доплащания, които той трябва да извърши, смятам ненавременни и неадекватни на ситуацията,“ каза той и добави, че повишаването на таксите няма да помогне и оправи и ситуацията с младите лекари
Според д-р Хасърджиев е нужно да се проведе една много широка национална дискусия и да се постигне някакво съгласие по въпроса за размера на здравната вноска – дали да се плаща по-висока здравна вноска с гаранции, че здравеопазването ще отговаря на определени международни качества и без допълнително пациентът да вади пари от джоба си, или да продължаваме със сегашната система с най-ниската здравна вноска в света с доплащане при лечение. "Това е въпрос на национален консенсус и национално осъзнаване за това по кой път ще поеме страната ни, по кой път решаваме да се развива нашата здравна система.“
