Д-р Спасов за честата, но грешна реплика: Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо
"Поне в моята практика грип не съм виждал сигурно от средата на февруари месец. Колеги също споделят - ако има единични случаи, са "късметлиите". Сега си вървят обичайните пролетни вируси - риновируси, парагрипни вируси. Варицелата се позасили отново, но поне с грипа засега мога да кажа, че има спокойствие", съобщи общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов пред Bulgaria ON AIR.
По думите му грипният сезон тази година е започнал по-рано от обичайното и пикът вероятно е бил около коледните празници. Добрата новина е, че основно е доминирал грип тип А, а очакваният ръст на грип Б засега не се наблюдава.
Лекарят отчита и по-отговорно поведение от страна на хората - много от тях са предпочели да останат у дома, когато са били болни, вместо да ходят на работа или на събирания.
Интересът към ваксините расте
Медикът посочи, че националната програма за имунизация срещу грип е важна стъпка, но според него тя трябва да бъде разширена.
"Хубаво е, че има национална кампания за имунизация. За съжаление, тя е насочена основно към хората над 65 години. Ние, общопрактикуващите лекари, отдавна лобираме да се включи такава програма и за децата. Бяха закупени около 500 000 дози, което помага за възрастните хора и намалява заболеваемостта, но като процент спрямо цялото население на България това все още е малко. Колкото повече се имунизираме, толкова по-добре", категоричен бе д-р Спасов .
Интересът към ваксините, особено при децата, расте. Все повече родители сами закупуват ваксини и ги поставят в лекарските кабинети.
Особено търсена е назалната форма на противогрипната ваксина, която се прилага при деца.
Повече средства за профилактика
Според д-р Спасов държавата все още инвестира повече средства в лечение, отколкото в профилактика.
"Ние сме скъпи на триците и евтини на брашното - не искаме да разберем, че повече средства, вложени в превенция и профилактика, намаляват риска от развитие на заболявания. Оттам намаляват и разходите на държавата за лечение на хронични или на остри тежки заболявания", коментира лекарят.
Опасността от антимикробната резистентност
Една от най-сериозните теми остава антимикробната резистентност.
"Горещо препоръчваме да не се провежда самолечение. Има част от обществото, което смята, че всяко заболяване, независимо дали е вирусно, бактериално или дори гъбично, може да се лекува с антибиотик. Доста често в кабинета пациентът казва: "Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо", каза д-р Спасов.
Най-добрият вариант е лечението да се базира на микробиологично изследване, което да покаже точния причинител и към кой антибиотик е чувствителен.
Лекарят обясни, че в около 90% от случаите заболяванията започват като вирусна инфекция. През първите 72 часа антибиотик обикновено не е необходим.
Едва след няколко дни, ако се развие вторична бактериална инфекция, може да се наложи такова лечение, но само след лекарска преценка.
