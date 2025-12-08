ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Симидчиев: Хората видяха, че управляващите имат безогледно отношение към всичко, раздали са си вътре порцийките
На този фон надзорът на НОИ одобри с единодушие социалния бюджет, същото направи и Здравната каса с парите за здраве.
"Философията на бюджета остава същата, количеството разходи в цялата рамка на бюджета е над 45%. Ако не се вдигат данъци, ще се генерира все по-голям дефицит", коментира депутат от ПП-ДБ и председател на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев пред Bulgaria ON AIR.
Той подчерта, че управляващите са показали бърза работа с преработването на финансовата рамка, но и припомни българската поговорка какво прави бързата работа с майстора.
"По-хубавото от това да имаме бюджет е да имаме хубав бюджет. Приоритет трябва да е качеството. Виждаме един на тъмно съставен, от това само губят", категоричен е д-р Симидчиев.
Трябва силна икономика
Депутатът от ПП-ДБ подчерта, че без силна икономика няма откъде да се събират данъци и призова да се генерират пресни пари, които да стимулират икономическата дейност и да интегрират младите.
"При младите лекари не само проблемът не е поправен, но е допълнително влошен. Част от началото на тази протестна вълна беше проблемът с младите медици - интелигентни, образовани хора, които остават на опашката на социалната възвращаемост", каза д-р Симидчиев.
Проблемите в здравеопазването
Председателят на здравната комисия в НС подчерта, че системата трябва да бъде ориентирана към опазване на здравето, защото лекуването на болестите излиза скъпо.
"Кадровият проблем са медицинските сестри, лекари имаме за 5 години, пенсионираните вече са над половината, имаме около 26 000 сестри при необходими 40 000", даде пример гостът.
Протестите в страната
По думите му хората видяха, че "управляващите имат безогледно отношение към всичко, раздали са си вътре порцийките" и това е довело до масовата вълна от недоволство.
Очакванията му са младите хора от площадите да отидат да гласуват, ако се стигне до предсрочни избори.
"Много повече млади хора се ангажират с политика. Ако те не се занимават с политика, политиката се занимава с тях. Бърка им се в джобчето", аргументира се д-р Симидчиев.
Той не каза какво ще прави ПП-ДБ при предсрочни избори или с кого биха управлявали, ако получат мандат.
На въпроса: "Дали това ще са АПС и МЕЧ, които подкрепиха вота на недоверие?" д-р Симидчиев отговори лаконично: "Това са хората, които припознават икономическите проблеми".
