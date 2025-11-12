Хората все повече се информират и търсят решение на проблемите с оралното си здраве. То е част от цялостното здраве. Трябва да полагаме изключителни грижи за устната кухина, защото оттам могат да тръгнат доста по-сериозни проблеми. Това каза ендодонтът стоматолог д-р Пламена Мурджева в предаванетонас водещ Ася Александрова.Зъбната хигиена трябва да започне още с поникването на първите зъби на детето. Тогава е и първото посещение при стоматолог. "Въпреки че зъбите са временни, поддръжката на зъбната хигиена започва още с първите зъби. Добре е да обясним техника, да покажем как да се почистват“, поясни специалистът.Оптималното време за миене на зъби е 2 минути и половина. Важно е да се използва конец за зъби, за да се почистят всички повърхности, тъй като четката за зъби не успява да почисти междузъбното пространство.Стоматологичен преглед трябва да се извършва два пъти годишно. Важно е при тези посещения да се почиства и зъбният камък. "Зъбният камък може да причини лош дъх от задържането на плака и микроорганизми и венечни заболявания, което е изключително неприятно. Наличието на зъбен камък отдръпва венците и образува възпаление. Това възпаление на венците във времето преминава във възпаление на костта, което е пародонтит. Симптомите се появяват на по-късен етап, като може да се стигне до разклащане на зъбите“, обясни д-р Мурджева.Пастата за зъби, която използваме, трябва да съдържа флуор, който е изключително важен за реминерализацията на зъбите, отбеляза специалистът.При наличието на пародонтално заболяване може да се използва по-специализирана паста – за спиране на кървене или за стягане на венците. Голяма част от избелващите пасти за зъби съдържат активен въглен, който е абразив. "Лично аз не ги препоръчвам. Те могат да нарушат зъбния емайл и дори да се образува обратен на избелването ефект. Има много по-щадящи методи за избелване на зъби от пастите. Може да се извърши кабинетно избелване с избелващ агент, който поставяме върху зъбите и активираме с помощта на лампа. Може да се проведе и домашно избелване, но отново контролирано от стоматолог – с индивидуални шини, в които се поставя избелващ агент, препоръчат от стоматолог“, обясни д-р Пламена Мурджева.Ендодонтско лечение се налага, когато се стигне до усложнения, обясни тя. "При пулпит нервът трябва да бъде изваден и запълнен. Ендодонтско лечение се провежда, когато зъбът има възпаление, преминало в костта, или има гранулом. Грануломите най-често се образуват, когато имаме предходно кореново лечение, което не е направено по най-добрия начин. Грануломите могат да са безсимптомни и да ги видим случайно на рентгенова снимка или зъбите вече да са проявили симптоми – болка при натиск, пулсираща болка, може да изтича гной“, обясни ендодонтът.