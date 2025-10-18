Д-р Пенев: При тези симптоми - задължително на ревматолог!

© NOVA При промяна на времето болят ставите и това е до някъде нормално. Ставните оплаквания са всичко, което обединява ревматичните болести. Как да познаем възпалителен ставен синдром, разказа д-р Богдан Пенев в ефира на NOVA. Той обясни, че трябва да има Непровокирана ставна болка, оток и скованост. При тези симптоми се търси задължително ревматолог.



Д-р Пенев обясни, че ревматологията се занимава с три групи заболявания: възпалителни ставни заболявания, системни заболявания и дегенеративни ставни заболявания. Най-често се среща ревматоиден артрит. Системните заболявания атакуват повече от един орган или система. Към дегенеративните спада артрозата – изтъняване на хрущяла и образуване на шипове.



Според д-р Пенев забавянето на диагнозата става заради същността на самото заболяване, което атакува различни системи. "Това е нормално и в световен мащаб. В България ревматологията е недобре позната дори сред лекарите. Причината може би е в краткия студентски курс. Някои прояви са неспецифични и диагнозата се състои в обобщаването на всички данни. Твоа е въпрос на интерпретация на набор от данни", каза д-р Богдан Пенев и подчерта, че ревматично болните трябва да си поставят ваксина против грип и пневмококова ваксина.