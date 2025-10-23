Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните противогрипни ваксини за деца
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:24Коментари (0)39
© NOVA NEWS
Потребителската такса е единственото нещо в здравеопазването, което повече от 13 години не е променяно“, заяви д-р Гергана Николова – член на Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ).

По думите ѝ, предложението на сдружението е таксата да се повиши от 2,90 на 3,90 лв. до края на годината, а от 1 януари 2026 г. тя да стане 0,5% от минималната работна заплата, или около 5 лв.

"Лекарите не трябва да изпълняват социалните функции на държавата“

"Държавата с един подпис освободи огромен брой пациенти – хронично болни, пенсионери, деца, бременни – от плащането на таксата, но това стана за сметка на нас, лекарите“, обясни д-р Николова пред NOVA NEWS.

Според нея социалната функция не трябва да бъде прехвърляна върху общопрактикуващите лекари, които и без това са натоварени с множество административни и финансови задължения.

"Не е логично лекарят, който лекува, да поема и социалните разходи на държавата. Този, който е освободил пациентите, трябва да плати тяхната такса“, подчерта тя.

Предложение: държавата да компенсира таксата или да се приспада от данъци

НСОПЛБ предлага два варианта:

– Държавата да заплаща сумата за освободените пациенти, за които е взето решение да не плащат.

– Ако не се заплати, лекарите да издават нулеви финансови бонове, а стойността им да се признава като дарение към държавата, приспадано от данъците в края на годината.

"Не искаме да натоварваме работещите и осигурени пациенти“

"Не говорим за повишаване на осигуровките. Говорим държавата да си влезе във функциите“, коментира д-р Николова.

По думите ѝ близо един милион души в България не плащат здравни осигуровки, въпреки че не са социално слаби.

"Не е справедливо работещите и плащащите пациенти да бъдат ощетявани за сметка на други, които не внасят вноски“, допълни тя.

Разходите на личните лекари: "Ние не получаваме заплата, а издържаме фирма“

Д-р Николова подчерта, че личните лекари не са на заплата, а стопанисват собствени практики.

"Имаме разходи за наем, заплати, осигуровки, консумативи, оборудване, поддръжка на софтуер. Това е реална фирма, а не държавен кабинет“, обясни тя.

Ваксините: "Сега е моментът да се имунизираме срещу грип и COVID-19“

Според д-р Николова, в момента има увеличение на случаите на COVID-19, но грипът се очаква да се засили около Нова година.

"Сега е времето за ваксиниране. Имаме повишен интерес и това е добра новина“, сподели тя.

Тя напомни, че ваксините срещу грип и COVID могат да се поставят в един и същи ден, а част от пациентите вече се възползват от безплатните ваксини по националната програма.

"Безплатни противогрипни ваксини и за децата – това трябва да стане“

Д-р Николова призова националната програма срещу сезонния грип да обхване и децата.

"Всяка зима виждаме хиляди болни деца, усложнения, грипни ваканции и изтощени родители. Безплатните ваксини за децата ще предотвратят много страдания“, заяви тя.

За задължителната ваксина срещу варицела: "Чудесно решение“

По повод въвеждането на задължителната ваксина срещу варицела, д-р Николова коментира: "Варицелата не е безобидна. Води до тежки усложнения и понякога оставя трайни белези. Страхът от ваксината не бива да е по-голям от страха от болестта“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
08:58 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
17:23 / 21.10.2025
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
07:47 / 21.10.2025
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
България и Войната в Украйна
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: