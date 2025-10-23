ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните противогрипни ваксини за деца
По думите ѝ, предложението на сдружението е таксата да се повиши от 2,90 на 3,90 лв. до края на годината, а от 1 януари 2026 г. тя да стане 0,5% от минималната работна заплата, или около 5 лв.
"Лекарите не трябва да изпълняват социалните функции на държавата“
"Държавата с един подпис освободи огромен брой пациенти – хронично болни, пенсионери, деца, бременни – от плащането на таксата, но това стана за сметка на нас, лекарите“, обясни д-р Николова пред NOVA NEWS.
Според нея социалната функция не трябва да бъде прехвърляна върху общопрактикуващите лекари, които и без това са натоварени с множество административни и финансови задължения.
"Не е логично лекарят, който лекува, да поема и социалните разходи на държавата. Този, който е освободил пациентите, трябва да плати тяхната такса“, подчерта тя.
Предложение: държавата да компенсира таксата или да се приспада от данъци
НСОПЛБ предлага два варианта:
– Държавата да заплаща сумата за освободените пациенти, за които е взето решение да не плащат.
– Ако не се заплати, лекарите да издават нулеви финансови бонове, а стойността им да се признава като дарение към държавата, приспадано от данъците в края на годината.
"Не искаме да натоварваме работещите и осигурени пациенти“
"Не говорим за повишаване на осигуровките. Говорим държавата да си влезе във функциите“, коментира д-р Николова.
По думите ѝ близо един милион души в България не плащат здравни осигуровки, въпреки че не са социално слаби.
"Не е справедливо работещите и плащащите пациенти да бъдат ощетявани за сметка на други, които не внасят вноски“, допълни тя.
Разходите на личните лекари: "Ние не получаваме заплата, а издържаме фирма“
Д-р Николова подчерта, че личните лекари не са на заплата, а стопанисват собствени практики.
"Имаме разходи за наем, заплати, осигуровки, консумативи, оборудване, поддръжка на софтуер. Това е реална фирма, а не държавен кабинет“, обясни тя.
Ваксините: "Сега е моментът да се имунизираме срещу грип и COVID-19“
Според д-р Николова, в момента има увеличение на случаите на COVID-19, но грипът се очаква да се засили около Нова година.
"Сега е времето за ваксиниране. Имаме повишен интерес и това е добра новина“, сподели тя.
Тя напомни, че ваксините срещу грип и COVID могат да се поставят в един и същи ден, а част от пациентите вече се възползват от безплатните ваксини по националната програма.
"Безплатни противогрипни ваксини и за децата – това трябва да стане“
Д-р Николова призова националната програма срещу сезонния грип да обхване и децата.
"Всяка зима виждаме хиляди болни деца, усложнения, грипни ваканции и изтощени родители. Безплатните ваксини за децата ще предотвратят много страдания“, заяви тя.
За задължителната ваксина срещу варицела: "Чудесно решение“
По повод въвеждането на задължителната ваксина срещу варицела, д-р Николова коментира: "Варицелата не е безобидна. Води до тежки усложнения и понякога оставя трайни белези. Страхът от ваксината не бива да е по-голям от страха от болестта“.
