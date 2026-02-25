Днес, 25 февруари 2026 г., в резиденцията на Британския посланик в България се проведе дискусия на тема "Приоритизиране на имунизацията срещу грип при децата“. Събитието се организира от АстраЗенека България с подкрепата на Негово Превъзходителство Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България. От негово име приветствие към участниците поднесе заместник-посланикът Елизабет Чапман."Сезонният грип е често срещано предотвратимо, респираторно инфекциозно заболяване, което представлява значителна тежест за хората, здравните системи и икономиките. Децата са сред най-засегнатите групи на обществото, затова превенцията е особено важна.“, каза заместник-посланик Чапман.По думите ѝ програмата, реализирана през есенно-зимния сезон 2022-2023 г. в Обединеното кралство, доказва, че имунизацията срещу грип в детска възраст директно защитава децата и юношите, като е отчетено намаляване на хоспитализациите с около 64%, а при възрастните хора - косвено редуциране тежестта на заболяването.Подробни данни за опита на Великобритания представи специалният гост-лектор д-р Джордж Касианос, национален ръководител по имунизации към Кралския колеж на общопрактикуващите лекари във Великобритания от 1996 г. Данните сочат, че заболеваемостта от грип е най-висока при децата. Те са основният двигател на разпространението на сезонния грип в обществото и домакинствата, като увеличението на случаите при тях обикновено предшества това при възрастните.Освен това при децата инфекциозният период е удължен повече от 10 дни. Доказано е, че защитата с противогрипна ваксина трае много по-дълго при децата. При ученици в началните класове, имунизирани с назална ваксина, е отчетено намаляване на хоспитализациите с 93%. "Ваксинирането на децата е икономически обосновано и е инвестиция в здравето на цялото общество“, каза д-р Касианос."Грипът е въздушно-капкова инфекция, като носът е входна врата за разпространение на инфекцията в организма. При назално приложение на ваксината срещу грип е налице и мукозен имунен отговор, с което се спира репликирането на вируса в организма, а също и заразяването на околните“, каза д-р Касианос. По думите му ваксинирането на 20% от децата в училищна възраст може да намали смъртността при възрастните повече, отколкото ваксинирането на 90% от хората на възраст над 65 години.В дискусионния панел, модериран от здравния икономист от ЕКИП Аркади Шарков, участваха още проф. д-р Ива Христова - главен координатор на Експертния съвет по вирусология и директор на Националния център по заразни и паразитни болести, и д-р Гергана Николова – член на Националния експертен лекарски борд по Обща медицина и зам.-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.Шарков сподели данни от Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в България, като акцентира върху това, че най-уязвими у нас са децата до 14 г., които представляват над 50% от общия брой на заболелите. Той припомни, че страната ни има програма за безплатни ваксини срещу грип за възрастните над 65 г., но такава за децата липсва. Освен това данните показват, че България е на едно от последните места в Европейския съюз по имунизационен обхват срещу грип в детска възраст – едва 4-5%. В същото време в Румъния назалните и инжекционните форми на противогрипната ваксина се реимбурсират от държавата и са безплатни за всички деца на възраст от 2 до 17 години.Проф. д-р Ива Христова каза, че грипната епидемия в България традиционно се характеризира с най-висока заболеваемост при деца 0-4 г. и с много висока заболеваемост при деца 5-14 г. През последния грипен сезон при средна седмична заболеваемост за страната 140-150 на 10 000, при деца 0-4 г. беше над 500 на 10 000, а при деца 5-14 г. – над 400 на 10 000.Редица научни проучвания, публикувани в престижни научни списания, убедително доказват, че в страни с национална програма за ваксиниране срещу сезонен грип за деца намаляват многократно пропуснатите дни в детска градина или училище, посещенията при личните лекари, хоспитализациите и приемите в спешните отделения.Грипът не е изненада и се появява всяка година по едно и също време, но въпреки това системно липсва адекватна превенция. По думите на д-р Николова, най-засегнатата група са децата, които масово се заразяват в детските градини и училищата. Именно затова общопрактикуващите лекари от години настояват противогрипната ваксина да стане препоръчителна за децата. Неколкократно се предлага в Националната програма за борба със сезонния грип да бъдат включени и децата, за да може тези родители, които искат да ги ваксинират, да могат да го направят безплатно. Не е хуманно, една от най-рисковите групи на обществото, децата, да бъде оставена извън национална програма за профилактика на грипа, подчерта д-р Гергана Николова."Поискахме ваксинация, за да няма грипни ваканции, а получихме милиони за антибиотици и противовирусни медикаменти“, коментира тя и допълни, че грипът по правило не се лекува с антибиотици. Децата боледуват най-често от грип, което се свърза с възможни усложнения и по-тежко протичане на инфекцията, отсъствие от детска градина или училище, издаване на болнични на родителите, което излиза по-скъпо на обществото отколкото да се инвестира навреме във ваксини.В края на дискусията експертите се обединиха около становището, че е необходимо в България да се въведе национална програма за осигуряване на безплатни ваксини за децата и да се предприемат реални стъпки преди следващия грипен сезон.