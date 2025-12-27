ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Николова: Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи такива?
Според д-р Николова всичко е резултат от неправилни решения.
"Много дълго време Националното сдружение на общопрактикуващите лекари дава препоръки какво трябва да се направи, за да не ни изненадва грипът през зимата. А ваксината е болна тема за нас. Рисковите групи са децата, хронично болните, хората над 65 години. През януари и февруари най-засегнати ще бъдат именно те. Обществото трябва да ги пази. Има програма за ваксинация на хората над 65 години, но къде са ваксините за децата? Защо държавата не закупи ваксини за тези деца, чиито родители желаят да бъдат ваксинирани? Отговор няма. Ние пишем, предлагаме, настояваме", заяви д-р Николова.
Тя обясни, че именно това е начинът да няма препълнени болници и свръххоспитализации.
