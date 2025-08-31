ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Николова: Държавата трябва да поеме ангажимента си. Не е работа на личния лекар да изпълнява социалната й функция
По думите ѝ таксата не е променяна повече от 13 години, въпреки че минималната работна заплата се е увеличила четирикратно. Според нея е време за преосмисляне на механизма, по който тя се определя, както и кой я заплаща.
"Ние не искаме да фиксираме сума, а искаме разговор, в който да се прецени дали тя да е 0.5% от минималната заплата, дали да има друга формула - но трябва да се мисли реалистично. И да, държавата трябва да поеме ангажимента си. Не е работа на личния лекар да изпълнява социалната функция на държавата“, категорична е тя.
Д-р Николова подчерта пред NOVA, че в момента дългият списък от освободени от такса – включително деца, пенсионери, бременни жени, хора с хронични заболявания – води до неравномерно натоварване в системата. Според нея по-справедлив модел би бил всеки да заплаща таксата, а държавата впоследствие да възстановява сумите на социално слабите.
"Таксата има и определена възпираща функция. Не бива системата да се претоварва с хора, които са освободени от потребителска такса, но идват ежедневно без реална нужда, а междувременно други, които имат нужда и плащат такса – да не могат да стигнат до лекар“, поясни още д-р Николова.
Николова обърна внимание и на все по-тежката административна и физическа натовареност на личните лекари, които стават все по-малко.
"Поддръжката на лекарска практика също е сериозно перо", напомни тя. И беше категорична, че таксата, която пациентът заплаща, не е "чиста печалба“ за лекаря – от нея се покриват разходи за персонал, консумативи, осигуровки и наем на кабинет.
