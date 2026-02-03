ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Наум Симоновски: Напредъкът в лечението на хематологичните заболявания се измерва с часове
© bTV
По думите му увеличението на регистрираните случаи се дължи основно на по-добрата диагностика и достъпа до съвременни изследвания. "Болестността нараства на хартия, но това не значи автоматично, че качеството на живот се е влошило или че хората боледуват повече заради начина си на живот. Нашата цел като лекари е именно обратната – да подобрим качеството и продължителността на живота“, подчертава той.
Според д-р Симоновски Световният ден за борба с рака има една основна мисия – информираността. "Пациентите трябва да ни търсят не едва когато имат сериозни оплаквания, а много по-рано – чрез профилактика“, казва специалистът и формулира т.нар. "принцип на трите единици“:
- веднъж годишно посещение при личния лекар;
- веднъж годишно изследване на кръвна картина;
- навременно търсене на специалист, ако симптоми като умора, нощно изпотяване или необяснима загуба на тегло продължат повече от седмица.
"Кръвната картина може да даде сигнал за проблем още преди да има клинични оплаквания“, каза лекарят пред bTV.
На въпроса дали химиотерапията остава в миналото, д-р Симоновски е категоричен: "Напредъкът в лечението на хематологичните заболявания се измерва с часове, не с години“. Той посочва три основни стълба на съвременната терапия: таргетната терапия, имунотерапията и прецизната диагностика.
Таргетната терапия атакува само дефектните клетки, без да уврежда здравите тъкани, а имунотерапията "обучава“ имунната система на пациента да разпознава и унищожава туморните клетки. "Вече не лекуваме просто диагноза – лекуваме конкретния пациент и биологията на неговото заболяване“, обяснява специалистът.
Още от категорията
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
01.02
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
АПИ предупреждава за дъжд и сняг: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за опасни зимни условия
30.01
Почина Деян Мендев
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.