Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Д-р Надежда Мунева: Важно е децата да бъдат научени от малки да гледат екрана и да четат от разстояние минимум 35-40 см
Автор: Ася Александрова 14:07Коментари (0)43
© Фокус
Когато се надвишава екранното време, препоръчано от СЗО и от Американската здравна асоциация, още в ранния период на развитие на детския мозък, вероятността от създаване на екранна зависимост е огромна. Вече създадената екранна зависимост влияе на много аспекти от живота, включително зрението на децата. Това каза д-р Надежда Мунева – детски офталмолог към Медицински център "Пентаграм", в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова. 

Препоръката на СЗО е децата до 2-годишна възраст да нямат достъп до екрани. До 10-годишна възраст времето, прекарано пред екран, не трябва да надвишава 1 час, до 12-годишна възраст – до 2 часа, а след 14-годишна възраст – според натовареността на съответния индивид.

"Аз винаги препоръчвам на моите пациенти екранът да е телевизия. Там има по-голям контрол. Обикновено децата гледат малките устройства от много близо и се създават предпоставки за развитие на късогледство. При тях има и по-малък контрол над съдържанието", поясни д-р Мунева.

Времето, прекарано пред екран, забавя моториката, което от своя страна води до забавено невро-психично развитие. При най-малките пациенти забавянето в невро-психичното развитие може да доведе дори до отключване на някои видове кривогледство, обясни офталмологът.

При по-големите деца много често се наблюдава Синдром на сухото око. "Оплакванията са от зрителна умора и намалено зрение надалеч, придружени с често мигане. Това не се дължи на диоптри, а на дълго прекарано време пред екраните. Късогледството е най-актуалната тема в съвремието ни, защото се превърна в пандемия. Увеличават се много процентите на късогледство сред децата, както и диоптърът. Пада и възрастта, на която започва развитието на късогледство. По-ранната детска възраст дава по-дълъг хоризонт, в който може да расте диоптърът – докато организмът продължава да расте“, обясни д-р Надежда Мунева.

Според специалистите към 2050 г. се очаква 50% от населението на Европа да страда от късогледство. "Това вече не е проблем само на азиатските страни. Много се увеличи процентът късогледство след пандемията, когато децата останаха затворени и пред екраните. Родителите имаха много по-малък избор с какво да ги забавляват. Имахме по-малко достъп до слънчева светлина – Витамин D. Физическите усилия също имат благотворно въздействие върху намаляване на скоростта, с която расте диоптърът“, изброи гостът.

Д-р Мунева подчерта, че е важно децата да бъдат научени от малки да гледат екрани и да четат от разстояние минимум 35-40 см. Лягането навреме също е много важно заради мелатонина, който се синтезира по време на сън. "Проучвания потвърждават благотворното влияние на хормоните и невромедиаторите, които се синтезират по време на сън, за намаляване на скоростта, с която расте късогледството. По-малките ученици е препоръчително да лягат до 22.00-22.30, а по-големите – най-късно до 23.00 часа“, уточни тя.

Специалистът препоръча първият преглед при офталмолог да бъде на 6-месечна възраст, а след това на 1 година. "Тогава изключваме по-тежки вродени заболявания, чието лечение може да предотврати последствията за детското зрение. Следващият преглед е на 3 и половина години“, обясни д-р Мунева.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
09:45 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: