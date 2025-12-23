ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Мирослав Спасов: Тази година грипният пик започна по-рано от обичайното
По думите му в момента доминира грип тип А. В лекарските кабинети ежедневно се диагностицират средно около 30 нови случая. "За да се потвърди заболяването, се правят тестове, след което на пациентите се назначават специфични противовирусни препарати", уточни лекарят.
Д-р Спасов подчерта, че при грипа не се изписват антибиотици. Той определи заболяването като неприятно и призова хората да търсят лекарска помощ веднага след появата на първите симптоми.
При децата най-честите усложнения са пневмония и възпаление на средното ухо. "Грип тип А започва остро, като в рамките на 48 до 72 часа се появява висока температура, достигаща до 40 градуса, съпроводена с болки в ставите и силна умора", каза Спасов. По отношение на COVID-19 той посочи, че от около два месеца няма регистрирани случаи в практиката му, а леки случаи е имало през септември и октомври.
По негови думи тази година грипният пик е започнал по-рано от обичайното. По принцип най-високата заболеваемост се наблюдава след коледно-новогодишните празници, уточни лекарят. Сред основните препоръки на специалиста са избягване на затворени и претъпкани пространства, здравословно хранене, отказ от самолечение и своевременно търсене на медицинска помощ при поява на симптоми.
