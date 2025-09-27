Д-р Мими Виткова: От бюджета за 2025 г. част от болничните пари отидоха за изплащане на дейности, които са надлимитни за 2023-та!

© Разходите на болниците растат неконтролируемо, защото няма кой да контролира. Това каза бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".



"Защото няма държава, няма държавни контролни органи и всички си затварят очите какво се случва по отношение на здравеопазването като цяло и в частност на болничната медицинска помощ", каза още тя.



Припомняме, че в свое разследване "Фокус" разкри, че има нулева ефективност от "засиления" контрол на НЗОК.



"Виждате, че държавата непрекъснато разрешава откриване на все нови и нови, най-вече частни болници, защото обществени няма, обществените загиват. И в същото време под рубриката "Нови дейности“ съществуващите болници пък разширяват своята дейност. Така че ние, след като оставих здравеопазването в 1997 г. със 144 болници, които бяха предостатъчни, с по-голям брой болнични легла на глава от население, отколкото средно в Европа бяхме тогава – сега сме надминали отдавна този брой, това е една от причините, тъй като нашата система е направена така, че тя финансира обороти, тя не финансира дейности", категорична бе д-р Мими Виткова.



"И в същото време пък цялата тази безконтролност, която не само в областта на строителството и на разширяване на обема на болничната помощ – никой не контролира защо нараства така главоломно броят на преминалите лица през болница. Вие, медиите, извадихте вече поредица от случаи, където включително гражданите удостоверяват – най-вече за деца ставаше дума, пък и други случаи за рехабилитация и физиотерапевтично лечение – въобще не са постъпвали в болница, но те бяха регистрирани, че са преминали на болнично лечение. Това някой контролира ли – никой. В същото време има и абсолютно излишна хоспитализация, само и само да се въртят оборотите, защото финансовото състояние на болницата зависи от оборота на болницата. И никой не си задава въпроса, че всичкото това се случва – и разкриването на нови болници, и на по-голям брой болнични легла, и увеличаването на броя на хоспитализациите, това се случва, след като нашето население е намаляло с 2 милиона жители", допълни специалистът.



"Значи намаляваме с 2 милиона жители, непрекъснато нарастват парите за здравеопазване, особено в болничната помощ, дефицитите се задълбочават, качеството – не бих казала, че върви във възходяща градация, напротив, точно обратното. Държавата е абдикирала, напълно е абдикирала. А пак от миналата година, след като съдът отмени решението за наличие на лимити и за неплащане от страна на Касата на надлимитната дейност, това решение беше отменено и Касата беше принудена да изплати за предшестващата година надлимитната дейност. Така че от бюджета за 2025 г. част от болничните пари отидоха за изплащане на дейности, които са надлимитни за 2023 г. Това е състоянието у нас", каза Мими Виткова.