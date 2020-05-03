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|Ä-ð Ìàð÷åâ: Êîðîíàâèðóñúò å áàíàëåí ãðèï, ïðåñòàíåòå äà ãëåäàòå áðèôèíãè è íîâèíè çà óìðåëè
"Ïàíèêàòà ñúùî ïîðàçÿâà ñúðöåòî. Ïðåñòàíåòå äà ãëåäàtå áðèôèíãè è òúæíè íîâèíè çà óìðåëè", êàçà òîé.
Òîé ïîñúâåòâà ïàöèåíòèòå ñè äà âçåìàò çà 30 äíè îò òåõíèòå ëåêàðñòâà, çà âñåêè ñëó÷àé àêî èìà âðåìåííà ëèïñà. Çà ïîâå÷å îò 30 äíè íå âè òðÿáâà, êàçà òîé.
"Êîðîíàâèðóñúò íå å ïúðâèÿò ñòðåñ â èñòîðèÿòà íà êàðäèîëîãèÿòà, è îáèêíîâåíèÿò áàíàëåí ãðèï - òîâà ïàê å ñòðåñ", ïîñî÷è îùå òîé.
"Äà îáåçäâèæèø åäèí ñúðäå÷íîáîëåí ÷îâåê å íàé-ëîøîòî íåùî, êîåòî ìîæåø äà íàïðàâèø. Âñåêè äåí ñïîðòóâàíå ó äîìà èëè â äâîðà ñúùî âúðøè ðàáîòà. Ëþáèòåëñêèÿò ñïîðò ïîâèøàâà èìóíèòåòà“.
"Ëåêàðñòâàòà â àïòåêèòå íÿìà äà ñâúðøàò, íÿìà äà ñâúðøè è õðàíàòà. Âúçìîæíè ñà âðåìåííè ëåêàðñòâåíè äåôèöèòè. Òðÿáâà äà ñå çàïàñèòå çà íå ïîâå÷å îò 30 äíè“, äîáàâÿ Ìàð÷åâ.
"Íÿêîè õîðà ÷åòàò ïî âåñòíèöèòå, ÷å îïðåäåëåíè ëåêàðñòâà âëèÿÿò íà êîðîíàâèðóñà. Çàïî÷âàò äà ñè ñìåíÿò õàï÷åòàòà, ðàç÷èòàéêè, ÷å òàêà ùå ñå ïðåäïàçÿò. Îò òîâà íÿìà ñìèñúë, êàçàõà ãî íàé-ãîëåìèòå ïðîôåñèîíàëèñòè“, ïîä÷åðòà êàðäèîëîãúò ïðåä Íîâà òâ.
Òîé îáÿñíè, ÷å ñúðäå÷íîáîëíèòå óìèðàò îò êîðîíàâèðóñ, çàùîòî òîé å ãîëÿì ñòðåñ çà ñúðöåòî èì. Äàëè ÷îâåê ùå ïðåæèâåå êîðîíàâèðóñà èëè íå, çàâèñè íàé-âå÷å îò ñúñòîÿíèåòî ìó êúì ìîìåíòà íà åâåíòóàëíîòî çàðàçÿâàíå, à íå îò òîâà êàêâè çàáîëÿâàíèÿ å èìàë ïðåäè, ñìÿòà ìåäèêúò.
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