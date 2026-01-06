ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Киселкова: Доминиращият грипен щам в страната е грип А, подтип H3N2
© БНТ
Въпреки повишения интерес към лекарските кабинети и опашките от пациенти през първия работен ден след празниците, в Бургаска област все още не са достигнати предепидемични стойности. Това заяви в ефира на БНТ д-р Мирослава Киселкова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ – Бургас.
"Данните, които имаме от последните две седмици, показват ниски стойности на заболеваемостта. Последните реални данни за областта са от последната работна седмица до 21 декември, когато заболеваемостта е била 160 на 10 000. Дори тогава не са достигнати предепидемичните стойности, характерни за региона", уточни д-р Киселкова.
По думите ѝ в момента доминиращият грипен щам както в страната, така и в Бургаска област, е грип А, подтип H3N2. От над 100 проби, изпратени за изследване в Националния център по заразни и паразитни болести, 10% са дали положителен резултат – седем за H3N2 и две за H1N1.
Най-висока заболеваемост се отчита сред децата.
"По данните, които събираме ежедневно, най-засегнати са децата от 0 до 4 години и от 5 до 14 години. Това се потвърждава и от данните за хоспитализираните в инфекциозното отделение", посочи д-р Киселкова.
Тя допълни, че към момента няма регистрирани тежки случаи на грип в Бургаска област. Специалистите напомнят, че грипът се характеризира с рязко начало и внезапно влошаване на състоянието, отпадналост, болки в мускулите и ставите, главоболие и повишена температура. При първи симптоми е важно да се потърси лекарска помощ, за да се уточни дали става въпрос за грип или за друг респираторен вирус.
"При доказан грип има специфично антивирусно лечение. Прието в първите 24 до 48 часа, то спира репликацията на вируса и значително ускорява възстановяването", обясни д-р Киселкова.
Като най-уязвими групи тя посочи малките деца, възрастните над 65 години, хората с придружаващи заболявания и бременните. Въпреки наличието на национална програма за профилактика, рискът при тези групи остава по-висок.
Здравните власти прогнозират, че пикът на грипа се очаква в края на януари и началото на февруари. Препоръчва се носене на маски в аптеките и лекарските кабинети, а хората със симптоми да останат вкъщи, за да не заразяват околните.
Още по темата
Още от категорията
/
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
10:02
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
09:55
Шефът на такситата: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Богоявление е!
07:38
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
22:55 / 05.01.2026
Евродепутат за свалянето на Мадуро: Добра постановка с голям прив...
22:55 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.