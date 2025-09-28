Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Д-р Иван Мартинов: Много хора забравят за терапията си, след като преживеят инфаркт
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:36Коментари (0)45
©
В "Пирогов" започват профилактични кардиологични прегледи. С тях болницата отбелязва Световния ден на сърцето, който е утре.

Прегледите са за хора, които са с поставен стент или вече са преживели инфаркт.

"Очевидно има голям интерес. Часовете до края на деня са запълнени. Важно е да видим как са пациентите след процедурата и дали се спазва терапията. Има много хора, които след като се преживели инфаркт например, в даден момент забравят за нея", д-р Иван Мартинов - началник на отделението по инвазивна кардиология.

Д-р Мартинов посочи, че прегледът включва кардиограма, както и периферно-съдова болест. И, ако Световният ден на сърцето е само един ден, лекарят призова хората да посещават профилактични прегледи.

Прегледите продължават до 18.00 часа.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
11:18 / 26.09.2025
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
13:57 / 26.09.2025
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
10:29 / 26.09.2025
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
10:31 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:10 / 26.09.2025
Имаме право на над 10 различни видове отпуск – свикнали сме да ползваме само няколко
Имаме право на над 10 различни видове отпуск – свикнали сме да ползваме само няколко
08:35 / 26.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:17 / 26.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: