Д-р Иван Маджаров: Младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:46Коментари (0)81
©
Проблемите с възнагражденията на младите лекари и недостигът на кадри не могат да се решават с популистки обещания, а изискват системни и честни решения, включително и дебат за размера на здравната вноска, заяви заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. Той коментира и оттегления спорен законопроект, предвиждащ затвор за журналисти, като подчерта, че за лекарите лекарската тайна е свещена.

Пред NOVA във връзка с оттегления законопроект, който предвиждаше до 6 години затвор за журналисти, разпространяващи лична информация той каза, че се доверява на експертизата на медийната гилдия. Маджаров обаче направи ясен паралел с лекарската професия.

"Трудно е да си представя, че лекар, като довереник на своя пациент, би могъл да стигне до вариант, в който да реши, че информация за здравословното състояние е достойна за споделяне. Това е категорично забранено от етичния кодекс", подчерта той.

По повод изказването на Тошко Йорданов от ИТН, който посъветва недоволните специализанти "да отидат в Сицилия", д-р Маджаров коментира, че подобни изказвания просто отклоняват дебата от същината. 

Според него младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават, като прехвърлят отговорността между различните институции - от министерство през парламента до директорите на болници.

"Всяка институция трябва да вземе решения в рамките на това, което тя може да осигури", категоричен земестник-председателят на БЛС.

Той обясни, че заплатите в болниците се формират на пазарен принцип и зависят от приходите на лечебните заведения.

"Няма директор на болница, който с желание да дава ниски заплати, защото кадровата криза е толкова голяма, че лекарите и сестрите са най-ценното богатство", каза Маджаров.

Той разкри, че предстоят тежки преговори за бюджета на НЗОК за следващата година, като сигналите от финансовото министерство и Касата са, че очакваният ръст на средствата ще бъде "безпрецедентно малък". Това означава, че увеличението на цените на клиничните пътеки, постигнато преди няколко години, ще бъде "изядено" от инфлацията, което ще направи невъзможно и повишаването на заплатите.

По думите му България има една от най-ниските здравни вноски в ЕС (8%), докато в повечето европейски страни тя е между 11% и 14%.

"Трябва да бъдем откровени с обществото и здравноосигурените и да кажем: "Хора, в момента имате право да избирате къде да се лекувате, но изборът е твърде голям и не можем да си го позволим като държава", заяви д-р Маджаров.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
