ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Д-р Десислава Кателиева: Това състояние лесно може да се сбърка с вирусен хепатит или жлъчна криза
- Идея, родена от реален проблем
Идеята за създаването на такъв наръчник се ражда още през 2018 г., когато пациентска организация се обръща към д-р Кателиева с конкретен проблем. Пациенти с недостатъчност на хормоните на надбъбречната жлеза често изпадат в т.нар. "адренални кризи“ – състояния с много ниско кръвно налягане и ниска кръвна захар, които са животозастрашаващи. Спешните екипи обаче трудно се ориентирали в ситуацията и пациентите не получавали правилната помощ навреме.
"Първоначално създадохме постери с информация за това състояние, както и за миастенните кризи при пациенти с миастения гравис, които разпространихме в спешните центрове в цялата страна. Отзивите бяха много положителни и това ме мотивира да събера информацията в една книга“, споделя д-р Кателиева.
- Защо редките болести са предизвикателство за спешните медици?
Въпреки името си, редките болести не са толкова рядко срещани – от тях страдат около 30 милиона души в Европа и над 450 000 в България. Отличителното при тях е, че спешните състояния протичат по специфичен начин и лесно могат да бъдат объркани.
"Една хемолитична криза например протича с жълтеница и увеличен черен дроб и далак. Тя лесно може да се сбърка с вирусен хепатит или жлъчна криза. Това може да доведе до фатална грешка – пациентът да попадне в инфекциозно отделение, вместо в интензивно, където да се лекува причината за хемолизата“, обяснява д-р Кателиева.
Подобен е и случаят с миастенната криза. В началото тя може да прилича на обикновена вирусна инфекция с обща слабост, но състоянието прогресира с часове, засягайки дихателната мускулатура, което налага незабавна хоспитализация и апаратна вентилация.
- Спешно срещу неотложно: кога да търсим помощ?
Един от големите проблеми в системата е, че хората често не правят разлика между спешно и неотложно състояние.
Спешни състояния са тези, които са пряко животозастрашаващи – т.нар. "код червено“. Това са състояния, при които линейката трябва да пристигне до 8-ата минута. Такива са нарушенията на съзнанието, острата дихателна недостатъчност, ритъмните и проводните нарушения на сърцето.
Неотложни състояния са тези, които изискват медицинска помощ, но не застрашават живота в момента. Пример за това е хрема и кашлица от една седмица или хипертонична криза при пациент, който знае, че има високо кръвно, но не си е изпил лекарствата.
"За съжаление, неотложната помощ в България почти не съществува. Има цели области като Силистра и Разград, където няма неотложни кабинети. Това кара хората да търсят спешните отделения, което задръства системата и пречи на екипите да се отзоват навреме при истински спешните случаи“, коментира специалистът.
- Рецепта за здраве: Силата на семейството
На въпроса каква е личната ѝ рецепта за здраве, д-р Кателиева отговаря без колебание: "Мястото, където се зареждам, е моят дом и моето семейство. Няма по-хубаво място, където човек да се откъсне от стреса и напрежението. Затова препоръчвам на всички – и на колегите, и на пациентите: пазете семействата си и се грижете за тях, защото те са мястото, където се съвземаме като хора“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград
12:23 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: