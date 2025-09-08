Д-р Цанков: В следващите 3 г. на места изобщо няма да има спешна помощ, ако продължава да има недостиг на лекари

© NOVA NEWS У нас не достигат повече от 300 лекари в Спешната помощ. На този фон – никой не предлага част от местата да се заемат от парамедици. Това показва анализ на Съюза на парамедиците. Проблемите в сферата и решенията им в ефира на NOVA NEWS коментира заместник-председателят на Съюза – д-р Теодор Цанков.



По думите му най-изразен е недостигът на лекари в столицата. “Липсват стотици лекари, за да може да се обезпечи добре самата система за спешна помощ. Градовете, които имат богат туристически поток - каквито са морските курорти, също страдат от недостиг".



“Работата на парамедика е да бъде човекът, който отива на инцидент. Той разпознава основните жизнени състояния на пациента - мери кръвно, спира кървене, ако е необходимо, и ако е нужна животоспасяваща помощ, трябва да се обади на лекар, който да дойде. Това се случва тогава, когато пациентът има наистина критична нужда от помощ", коментира д-р Теодор Цанков.



“Не мога да си обясня защо парамедиците не заемат местата на липсващите лекари. Това са хора, които са тренирани да могат да оказват животоспасяваща помощ и по този начин ще се сведе до минимум смъртността по пътищата и тази от спешни състояния", смята той.



“Това не е първият анализ, който изпращаме. Това, което може да се направи, е цялостна структурна реформа в системата по спешна медицинска помощ. На парче нищо няма да проработи. Като първи стъпки е необходимо да бъдат максимално обезпечени всички центрове по спешна медициска помощ", обясни д-р Цанков.



Според него единственият вариант на държавата е да ползва парамедиците, които са обучени, защото в момента те биват обучавани, но отиват да работят в чужбина, защото няма как да го правят в България. “Няма как да искаме да задържим едни млади хора, ако не им се заплаща добре. Финансовият проблем също го има, но основата е липсата на организация, на свързаност между екипите, на сигурност, на това, че хората отиват на адрес и биват заплашвани вербално и физически".



“Проблемът е изцяло комплексен и трябва да се работи за цялостна реорганизация на системата. В противен случай в следващите 3 години изобщо няма да има спешна помощ на много места в България, включително и в София. В столицата редовно работят около 10 екипа като прогресивно през годините ще видите, че от 2020 г. до 2025 г. дежурните екипи стават все по-малко. И така ще бъде и следващите години, защото никой лекар не иска да работи в спешното", коментира д-р Цанков.



“Настояваме максимално бързо да бъдат адаптирани условията в спешна помощ, така че да могат да бъдат назначени парамедици. Самата дейност трябва да се организира така, че да може лекарите да отидат и да помагат там, където има нужда от тях, а всички останали случаи да бъдат взети от парамедици, за да може да се отговори на огромния обем работа, който имат", допълни той.