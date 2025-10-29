Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!

© Над 5,5 млрд. евро бюджет на НЗОК за 2026 г. предвижда проектобюджетът.



"Тези цифри са съвсем пресни и трябва да направим анализ за по-голяма конкретика. Трябва да има увеличение на бюджета, но едва ли ще покрие нуждите на българското население за здравеопазване. Пак ще бъдем на опашката в Европейския съюз", заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.



Увеличава се броят хоспитализации



По думите му на практика здравноосигурителната вноска е вдигната.



"Винаги сме мислели, че броят на хоспитализации е много - сега е със 100 000 повече. Отиваме на 2 400 000 хоспитализации. Всичко научаваме от медиите. С нас диалог не е воден. Не получихме информация и от брифинга. По средствата за младите лекари има много въпроси, които трябва да се уточнят", обясни д-р Брънзалов за Bulgaria ON AIR.



Парите от здравноосигурителните вноски са недостатъчни



Има много лечебни заведения, които нямат финансиране от бюджета на НЗОК, убеден е той.



"Искаме да има дебат, да уточним всички детайли. Парите, събирани от здравноосигурителни вноски, са недостатъчни. Нямаме устойчивост - трябва да бъде ясно откъде идват парите на хората, работещи в нашата система", изтъкна гостът.



Според него България има възможност да прави медицина на много високо ниво, но е тежко недофинансирана.



"По този закон можем да си издадем становището след като сме запознати с повече конкретика. Към момента нямаме покана за среща. Имаме график, по който на експертно ниво се водят преговори с НЗОК. Българският лекарски съюз ще разгледа параметрите как ще бъдат увеличени клиничните пътеки", посочи д-р Брънзалов.