ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Д-р Брънзалов: Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с мижаво заплащане
По думите му, макар болниците в България да функционират като търговски дружества, здравната система не следва принципите на пазарната икономика:
"В пазарната икономика действат принципите на търсене и предлагане, които определят цените на стоките и услугите. В здравеопазването обаче услугата има фиксирана цена – касата плаща толкова, колкото е определено, независимо от реалната стойност на труда.“
Според д-р Брънзалов няма промяна в цените на клиничните пътеки от миналата година, а Националната здравноосигурителна каса се очертава да приключи с дефицит именно при болничната помощ.
"Миналата година 146 милиона лева бяха прехвърлени и изплатени на лечебните заведения от бюджета за 2025 г. Те се мъчат да оцеляват, не да се развиват. Има един парадокс, рано или късно някой трябва да пресече Гордиевия възел.“
Брънзалов посочи, че при сегашните икономически параметри няма ресурс за устойчиво увеличение на заплатите, без това да се отрази в бюджета:
"Публичните разходи за здраве у нас са 5,5% при средно 8–9% за ЕС. Разходите на домакинствата от джоба на пациента са 34%, при средно 11% за Европа.“
Председателят на БЛС подчерта още, че ако държавата реши да въведе фиксирани възнаграждения за младите лекари, трябва да гарантира и адекватно финансиране на лечебните заведения.
"Нямаме нищо против фиксирани заплати, стига да има адекватно финансиране.“
Той коментира и увеличените средства за здравната каса през следващата година, предвижда се да са с 870 млн. лева повече:
"Това идва основно от повишаването на минималната работна заплата и други финансови еквилибристики. Реално нищо не се променя – системата ще остане в същото положение.“
Д-р Брънзалов обобщи:
"Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с никакво, мижаво заплащане.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 91
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: