Д-р Благомир Здравков: Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и през следващата година
По думите на д-р Здравков, увеличаването на здравната вноска или на бюджета само по себе си не гарантира по-качествена медицинска помощ:
"Наливането на повече средства в система без реформи, без оценка на качеството и без критерии за пациентска безопасност, не води до по-добър резултат за пациентите."
Той подчерта пред БНТ, че финансирането на педиатричните клинични пътеки няма да бъде увеличено, а бюджетът на Националната здравноосигурителна каса остава без съществени промени. Средствата за детско здравеопазване са част от общия бюджет на НЗОК и по различни оценки са под 10% от общите разходи за здраве.
"Има една-две държавни програми, но финансирането остава крайно недостатъчно", коментира директорът на столичната педиатрия.
Д-р Здравков даде конкретен пример със заболяването синдром на Гилен-Баре, при което лечението често изисква медикаменти, чиято стойност надвишава многократно цената на клиничната пътека:
"Един от основните препарати за лечение струва три пъти повече от сумата, която касата заплаща за цялото лечение."
Според д-р Здравков липсата на реални резултати показва, че детското здравеопазване не е сред водещите държавни приоритети:
"Когато едно направление е приоритет, това личи по реализираните промени. На микрониво има напредък, но глобалната картина не е променена."
Той припомни, че въпреки готови проекти за ремонт на интензивното отделение и за национален център за обучение на деца с диабет, финансиране за тях не е осигурено.
В отговор на протестите на младите лекари, д-р Здравков посочи, че в ръководената от него болница е намерено устойчиво решение:
"Това е единствената държавна болница, изплатила 13 заплати на всички служители."
Началната заплата на млад педиатър в болницата е 2500 лева, като с дежурства и допълнителни възнаграждения специализантите получават между 3000 и 4000 лева.
Болницата реализира и международни програми за обучение, включително съвместни инициативи с американски специалисти и с Българския лекарски съюз.
"Изпращаме наши лекари за краткосрочни обучения в една от най-добрите детски болници в Барселона, с цел повишаване качеството на педиатричната помощ у нас", обясни д-р Здравков.
По темата за Националната детска болница директорът на столичната педиатрия беше категоричен:
"Ако отидете на терена, ще видите, че практически нищо не се случва."
Той припомни, че Общественият съвет по проекта подаде колективна оставка заради "некомпетентно и непрозрачно управление" на процеса.
Проф. Кантардиев препоръча за леки вирусни инфекции: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове помага
11:09
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения, въпреки блокадите на фермерите
23.12
Опашки пред търговските центрове: Колко ще изхарчим по празниците...
21:00 / 23.12.2025
Катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал?
20:34 / 23.12.2025
Поли Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани
18:56 / 23.12.2025
Тежка катастрофа край София, 30-годишна жена е с опасност за живо...
18:46 / 23.12.2025
Произвежда се все по-малко българско вино
17:10 / 23.12.2025
