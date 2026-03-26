Случаите на морбили във Врачанско се увеличават. Вече са регистрирани 17 случая - повечето при неваксинирани деца.Има риск от епидемия, тъй като имаме ваксинационен обхват под 95% с първа доза, каза в "Тази сутрин“ епидемиолога д-р Христиана Бацелова."Милиони деца са били изследвани в продължение на десетки години и връзка между аутизъм и ваксината срещу морбили е категорично отречена. Няма връзка с неврологично изоставане в развитието на децата след поставяне на която и да е ваксина“, категорична бе Бацелова.Въпреки това в България митове се разпространяват сред родителите."Има обаче и отлагане на ваксинация от някои медицински лица, без да има реални медицински причини, което е проблем. Така се натрупва една маса, която е възприемчива към вируса и в един момент, когато той достигне до нея, може да стане епидемия“, обясни още д-р Христиана Бацелова."Прави ми впечатление, че поради неразбиране на това как действа имунната система и как ваксините взаимодействат с човешкия организъм, има страх у някои медицински лица, които отлагат поставянето на ваксина на пациентите. Например, заради една обикновена хрема или кашлица. Без данни за остро инфекциозно заболяване ваксините могат да се поставят“, обясни епидемиологът.По думите ѝ също така ваксината не трябва се отлага, ако в семейството има друг болен, защото детето към момента на ваксинация е здраво."Има много митове за тази ваксина, а пародията е, че тя е с най-малкото реакции след това. Евентуално, ако има реакции, обикновено те са след 8-9-и ден като повишена температури или обрив“, допълни тя.Ваксината срещу морбили е жива и тя не се поставя на хора, които са с вроден или с придобит имунен дефицит, което се преценява от лекаря."Инкубационният период при заразяване може да достигне до 21 дни. Поради тази причина на контактните, които не са ваксинирани и нямат противопоказания, може да им се постави ваксината дори до петия ден от контакта, за да се предотврати тяхното заболяване“, обясни Бацелова.Заболяването започва с висока температура и отпадналост. Има характерно зачервяване на очите, конюнктивит. След това се поява и характерния обрив по цялото тяло.Усложненията могат да бъдат както вирусна пневмония, така и засягане на централната нервна система с развиване на енцефалит, което е тежко усложнение с риск от летален изход.