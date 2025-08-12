Новини
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещата силна болка в гърлото"
Автор: Емануела Вилизарова 15:12
©
Новият вариант на COVID-19 "Нимбус“ е по-заразен, но няма данни да протича по-тежко. Аз лично не виждам нищо притеснително. Това каза епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова в интервю за "Фокус“.

Към момента няма данни "Нимбус“ или NB.1.8.1 да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, отбеляза тя. При част от заразените болестта протича леко, почти безсимптомно. При други обаче заболяването е по-продължително, стига се и до усложнения и хоспитализации.

"Индивидуално е. Обикновено пациентите съобщават за отпадналост, хрема, силно главоболие. Сега много характерна е т.нар. бръснеща силна болка в гърлото“, обясни доц. Бацелова.

Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация.

Още по темата: общо новини по темата: 12100
12.08.2025 Бум на болните от COVID-19 в България. Лекари: Следете за температура, болки в гърлото и една особена хрема
29.07.2025 Д-р Аспарух Илиев каза ускорява ли стареенето на мозъка пандемията от
COVID-19
09.07.2025 Нов вариант на COVID върлува в цял свят, симптомите могат да се объркат с
грип
30.06.2025 Доц. Атанас Мангъров: Това, което отличава това заболяване от "летните" грипове, е силната болка в гърлото, все едно гърлото се реже с бръсначи
25.06.2025 Здравният министър: Създадена е нова клинична пътека за пациенти с постковид синдром
06.06.2025 Проф. Чорбанов: Управлението на COVID-кризата беше пълен провал
предишна страница [ 1/2017 ] следващата страница






