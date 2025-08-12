ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещата силна болка в гърлото"
Към момента няма данни "Нимбус“ или NB.1.8.1 да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, отбеляза тя. При част от заразените болестта протича леко, почти безсимптомно. При други обаче заболяването е по-продължително, стига се и до усложнения и хоспитализации.
"Индивидуално е. Обикновено пациентите съобщават за отпадналост, хрема, силно главоболие. Сега много характерна е т.нар. бръснеща силна болка в гърлото“, обясни доц. Бацелова.
Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация.
