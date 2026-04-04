Наднорменото тегло, обездвижването и нарушената обмяна на веществата са сред най-рисковите фактори при пациентите със сърдечно-съдови заболявания. Това коментира кардиологът д-р Атанас Ковачев, част от екипа на МБАЛ "Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица.

От лечебното заведение отчитат за ФОКУС, че през миналата година са имали 412 пациенти с кардиологични проблеми. Те се лекуват във Второ вътрешно отделение и в интензивния сектор за терапевтично болни. Най-голям е делът на пациентите със сърдечна недостатъчност – 283 души, следвани от болните с ритъмни нарушения – 121. Кардиолозите са лекували и пациенти с остър миокарден инфаркт.

През същия период във Второ вътрешно отделение са извършени 2114 електрокардиограми, 40 холтер-електрокардиографии, 453 ехокардиографии и 50 работни ЕКГ проби.

"Преобладаващо пациентите са възрастни хора с придружаващи заболявания – диабет, хронични белодробни болести и ставни проблеми“, коментира д-р Гинка Маринова, кардиолог и специалист по вътрешни болести.

Тя допълва, че част от болните следят редовно здравословното си състояние, но има и много хора със занижена здравна култура, нисък социален статус и липса на проследяване на заболяванията.

"Има и здравно неосигурени пациенти, които, докато са в болницата, се опитваме да убедим да започнат да се осигуряват, за да могат впоследствие да разчитат на регулярна медицинска помощ“, казва още д-р Маринова.

"При пациентите със сърдечно-съдови заболявания най-рисковите фактори са наднорменото тегло, обездвижването и нарушената обмяна на веществата“, обобщава кардиологът д-р Атанас Ковачев.

Той допълва и, че често в отделението постъпват мъже и жени с усложнения от диабет. Не случайно диабетът се определя и като сърдечно-съдово заболяване.

Специалистите препоръчват не само на хронично болните, но и на хората, изложени на рискови фактори, да провеждат редовно профилактични прегледи и консултации с личните лекари и специалисти.