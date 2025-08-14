ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Д-р Андрей Велчев: Подмяната на истината с маркетинг е не просто нечестна – тя е опасна
Особено тревожно е състоянието при храните – широко разпространено е подвеждащо етикетиране, използване на термини като "био“ и "еко“ без реална сертификация, подмяна на съставки и заблуждаващи здравословни твърдения. Само 43% от анкетираните взимат устойчивостта предвид при покупка на храна – рязък спад спрямо предходни години, разпространяват в съобщение от Сдружение "За достъпна и качествена храна".
В България проблемът се задълбочава поради липсата на ефективен контрол върху онлайн търговията с храни. Все повече продукти се предлагат чрез сайтове и социални мрежи, често без регистрация в БАБХ, без етикети, документи или информация за произход, срок на годност и съставки. Термини като "домашно“, "натурално“ или "без консерванти“ масово се използват без основание. Много потребители не знаят правата си при покупка онлайн, а при проблем – нямат възможност за рекламация.
В този контекст Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние. Проектът предвижда само бизнес оператори или доставчици, регистрирани по Закона за храните, да имат право да предлагат храни онлайн – чрез интернет страници, социални мрежи, телефон или електронна поща. Изисква се задължителна регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните и използване на превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания.
Сдружението за достъпна и качествена храна от години настоява за подобни мерки и като активен член на SAFE – Safe Food Advocacy Europe алармира, че храната в ЕС и България често не отговаря на изискванията за прозрачност и безопасност. "Днес потребителят се лута между етикети, реклами и обещания, без да има реална гаранция какво слага на масата. Подмяната на истината с маркетинг е не просто нечестна – тя е опасна. Нашата мисия е ясна: прозрачност, отговорност и храна, на която можем да се доверим“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на Сдружението.
Организацията изразява надежда, че БАБХ и КЗП ще засилят съвместния си контрол, защото за четирите години от съществуването на сдружението реалните примери за ефективни съвместни действия и последвали актове са пренебрежително малко.
SAFE е базирана в Брюксел европейска организация, създадена през 2015 г., която обединява потребителски структури от всички държави членки. Заедно работим за ефективна регулация, достоверна информация на етикета, санкции срещу хранителни измами и защита на здравето на хората.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
12:41 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: